pescia. LUTTO, È MORTA ANNAMARIA CECCOTTI, PRESIDENTE DELLA CORALE VALLE DEI FIORI

Domani alle 15 nel Duomo di Pescia si terranno i funerali

PESCIA. [a.b.] Si terranno domani sabato 2 aprile nel Duomo di Pescia alle ore 15 i funerali di Annamaria Cecotti, 88 anni, tra i fondatori del Rione Santa Maria, presidente della corale Valle dei Fiori, un pezzo di storiadi Pescia.

Grande il suo impegno al servizio della musica e della cultura grazie alle tante iniziative promosse con la corale. Recentemente aveva pubblicato un libro di ricette.

“Era un amica, una persona che ha dato tanto a questa città, alla nostra Comunità” ha scritto Oreste Giurlani.

“È stata l’anima della Corale Valle dei Fiori, ha coinvolto tante persone , l’ha seguita sempre e fatto crescere la cultura nella nostra città ..La ricordo per la festa degli 80 anni al Palagio e la contentezza per la nuova sede all’ex Tribunale.. Ricordo le lacrime di felicità ! Mancherà a tutti, mancherà alla nostra città!”.

Tra i tanti attestati di stima e di cordoglio particolarmente significativo quello dei coristi della “Valle dei Fiori” che hanno salutato la loro presidente così:

Ciao Annamaria, non sappiamo davvero cosa dire, non abbiamo parole. Questa volta no. Perchè è vero che ce lo dovevamo aspettare, ma è anche vero che non si è mai preparati a sopportare il distacco da una persona a cui si vuole bene. E di bene noi, te ne volevamo tanto. Tantissimo”.

“Sei stata per noi coristi più di una Presidente. Sei stata un’amica, sempre pronta ad ascoltare tutti e ad avere sempre una parola per tutti. Sempre pronta a farsi in quattro per il bene della tua amata Corale. Sempre pronta anche a richiamarci all’ordine quando necessario, con quella severità materna che ci faceva capire che, anche se a volte ti facevamo arrabbiare, in fondo volevi a tutti un gran bene.

Inutile dire che senza di te non sarà più lo stesso.

Perchè anche se fisicamente non eri più con noi da un pò di tempo, sapevamo che su di te potevamo sempre contare. Sarà difficile senza di te. Ci mancherai tantissimo. Dovrai darci il tempo di riprenderci, dovrai darci il tempo di organizzarci, ma ti promettiamo che continueremo con impegno il tuo operato.

Guidaci e aiutaci, sappiamo che lo farai, abbiamo ancora tanto bisogno di te.

Un abbraccio enorme ai tuoi figli e a tutta la tua famiglia. Sarai la nostra Presidente per sempre.

La tua Corale”.