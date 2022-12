pescia. LUTTO, È MORTO MICHELE SANSONI

Ex funzionario del Comune ha svolto anche il ruolo di segretario particolare del sindaco tra il 1970 e il 1980. Il ricordo del sindaco Oreste Giurlani

PESCIA. Lutto a Pescia per la scomparsa di Michele Sansoni, ex funzionario del Comune di cui è stato dipendente per una quarantina di anni fino alla pensione nel 1983. Lo ricorda con parole d’affetto e di stima il sindaco Oreste Giurlani: “Era un amico, uno straordinario esempio di dedizione al suo lavoro.

Svolgeva il ruolo di Segretario particolare del Sindaco. Conosceva alla perfezione la macchina comunale e per tutti, Amministratori compresi, fu un aiuto indimenticabile ed un prezioso e competente sostegno”.

“Apparteneva ad una generazione — si legge su Facebook in un ricordo di Loda Cuvoniti — che viveva l’impiego pubblico come un onore da tutelare con la dovuta responsabilità”.

Persona affabile e memoria storica di Pescia dal dopoguerra a oggi Sansoni è stato anche un grande appassionato di sci facendo parte dello Sci Club e dello storico gruppo che promosse a suo tempo il Pinocchio sugli Sci.