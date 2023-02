pescia. M5S: “COME STA LA SANITÀ? CRITICITÀ E PROSPETTIVE”

L’evento pubblico promosso dagli attivisti del Movimento 5 Stelle della Valdinievole si terrà venerdì 10 febbraio al Bar Medieval

PESCIA. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle della Valdinievole invitano la cittadinanza a partecipare all evento sul servizio sanitario regionale che si terrà venerdì 10 febbraio alle ore 21. presso il Bar Medieval in piazzetta Ducci, 9, a Pescia.

L’incontro vedrà la presenza della Presidente del Gruppo M5S Toscana e coordinatrice regionale Irene Galletti, del deputato toscano Andrea Quartini e del consigliere comunale di Montecatini Terme Simone Magnani, che discuteranno con la cittadinanza delle sfide e delle opportunità per il sistema sanitario regionale e delle azioni che il Movimento 5 Stelle sta intraprendendo per garantire un accesso equo e qualitativo alle cure per tutti i cittadini.

Per Irene Galletti “La gestione sanitaria in Toscana presenta ancora troppe criticità e inefficienze che vanno risolte con urgenza. Troppi cittadini sono costretti a lunghe attese per accedere a cure fondamentali, e la qualità dei servizi sanitari non è sempre garantita. Non possiamo più tollerare un sistema sanitario che lascia indietro troppe persone e che non riesce a soddisfare le esigenze della popolazione”.

Secondo Andrea Quartini “La salute dei cittadini deve essere una priorità assoluta per le istituzioni. È nostro dovere lavorare insieme per trovare soluzioni innovative e sostenibili che possano garantire a tutti i toscani un accesso a cure di qualità e un sistema sanitario che risponda alle loro esigenze.

La partecipazione attiva dei cittadini e delle loro rappresentanze è fondamentale in questo percorso di cambiamento”.

Simone Magnani ricorda che ­La politica Regionale sulla sanità ha un forte impatto sul territorio provinciale. Le scelte sugli ospedali di Pistoia e Pescia, e quelle sui servizi di prossimità, segnano un importante peggioramento della qualità di vita del territorio. Pescia è un hub importante per un’area che conta oltre 100.000 abitanti e che ogni anno, silenziosamente, perde servizi essenziali.

Come Movimento 5 Stelle vogliamo che questo tema diventi uno dei punti cardine dell’impegno politico della prossima amministrazione pesciatina ed è per questo che abbiamo scelto di parlarne a pochi passi dall’Ospedale SS. Cosma e Damiano”.

L’evento è aperto a tutti coloro che sono interessati a partecipare e a fare domande, e sarà un’occasione unica per conoscere da vicino le posizioni e le iniziative del Movimento 5 Stelle su questo tema importante.

Movimento 5 Stelle