pescia. MARIO NATALI: 100 ANNI FRA LE PIANTE E NON SENTIRLI

Il compleanno del fondatore di Agri Garden a Pescia

PESCIA. «Questo lockdown mi ha impedito di andare a ballare come ho sempre fatto: una vera disdetta. Per il resto, continuo ad affidarmi al mio ottimismo, ne usciremo presto».

Sono le parole con cui Mario Natali, fondatore a Pescia del centro di giardinaggio dalle cui ceneri è nato “Agri Garden è Natali”, ha salutato ieri il suo centesimo compleanno.

Traguardo raggiunto in una forma psicofisica che ha del miracoloso. Grazie a madre natura, ovviamente, ma anche a una vita trascorsa tra le piante e con passatempi sani come il ballo.

Mario, nato nella frazione di Veneri a Pescia, iniziò giovanissimo a lavorare in una fattoria da mezzadro sotto i Rossini. Dopo di che cominciò a coltivare i garofani prima da mezzadro e poi con la sua azienda agricola specializzata, vendendoli al vecchio mercato dei fiori. Nel 1970 acquistò la proprietà di via Romana a Pescia dove oggi si trova “Agri Garden è Natali” e lì ampliò le coltivazioni di garofani. Poi nel 1976 decise di avviare un’attività commerciale aprendo in quella sede un garden che gestì con successo insieme alla moglie Annunziata, la figlia Luana e la nuora Gabriella.

È storia recente, di due anni fa, la rinascita del garden con il nuovo nome ad opera della nipote Claudia e di suo marito Fabio. Qui Mario continua tutt’oggi a fare il suo giro quotidiano per controllare le piante e poi dedicarsi al suo orto, che cura personalmente. Il segreto della sua longevità, a sentir lui, sono la vita all’aria aperta a contatto con le piante e la terra e poi la sua grande passione per il ballo, che non ha abbandonato, frequentando ancora il “Filo d’argento” di Pescia e il Circolo Gusci in località Traversagna.

Mario si è lamentato un pò del fatto che dopo il primo lockdown gli sia stata ritirata la patente, perché fino a pochi mesi fa la mattina faceva ancora il suo giretto per andare a prendere il caffè al bar e leggere il giornale. Ma alla fine, come sempre, è stato l’atteggiamento positivo a prevalere e si è fatto una ragione della rinuncia, continuando a godersi le sue altre, sane, abitudini di vita.

[lorenzo sandiforfd]