pescia. MONSIGNOR TARDELLI IN VISITA ALL’OSPEDALE S.S. COSMA E DAMIANO

Per il suo ingresso nella comunità pastorale pesciatina

PESCIA. Monsignor Fausto Tardelli si è recato ieri (domenica) all’Ospedale S.S. Cosma e Damiano in occasione del suo ingresso nella comunità pastorale pesciatina.

Al suo arrivo in ospedale il Vescovo è stato accolto dalla direttrice sanitaria del presidio, dottoressa Giuditta Niccolai e dal Sindaco, Riccardo Franchi, per poi proseguire verso il pronto soccorso, come contesto sanitario rappresentativo, accompagnato dalla dottoressa Grazia Panigada, direttore area medica, e dalle dottoresse Gaia Magnaghi della Cardiologia, Rossella Squillante del Pronto Soccorso, da un’infermiera del nucleo Bed Management e dalla signora Anna Maria Galli dei Servizi ai Cittadini.

Il Vescovo si è trattenuto con i sanitari portando parole di sostegno per lo svolgimento del loro lavoro e ha scambiato frasi di conforto con alcuni pazienti, adulti e bambini, ed i loro familiari.

La visita è stata particolarmente gradita da parte del personale e parole di riconoscenza sono state espresse dalla dottoressa Niccolai.

[ponticelli — asl toscana centro]