pescia. MORTO MONSIGNOR LELIO POLLASTRINI

Per 35 anni parroco di Camaiore era nato a Veneri (Pescia) e per sette anni è stato parroco di Pontito e Vicario della Valleriana. Lutto nella chiesa e nella comunità di fedeli

PESCIA. Si terranno domani sabato 10 ottobre nella chiesta Collegiata di Camaiore in provincia di Lucca i funerali di monsignor Lelio Pollastrini. Monsignor Pollastrini era nato il 26 ottobre 1925 a Veneri nel comune di Pescia in provincia di Pistoia, ma nell’arcidiocesi di Lucca. Infatti, dopo aver compiuto gli studi nel Seminario Arcivescovile lucchese, era stato ordinato presbitero il 27 giugno 1948.

Il primo incarico lo ebbe nel 1950 quando divenne parroco di Pontito e Vicario della Valleriana, territorio nell’Arcidiocesi di Lucca ma al confine tra le due province di Lucca e Pistoia. Dopo sette anni, nel 1957, fu nominato parroco alla Santissima Annunziata (Lucca) e direttore dell’ufficio catechistico diocesano.

Infine nel 1974, lasciati i precedenti incarichi, fu nominato parroco di Camaiore, dove ha mantenuto l’incarico di parroco per ben 35 anni fino al 2009. A nome dell’amministrazione comunale il sindaco di Pescia Oreste Giurlani ha espresso condoglianze e vicinanza alla famiglia. “Don Lelio Pollastrini — ha scritto — è stato parroco negli anni 50 nella nostra montagna. Tanti abitanti lo ricordano e sopratutto per aver contribuito allo sviluppo della nostra montagna in particolare sollecitando la realizzzazione dell’asilo di Pontito (oggi ostello e rifugo), della viabilità da Stiappa a Pontito, del locale della Misericordia a Pontito (oggi ambulatorio) e tante altre cose importanti per la nostra comunità. Non l’ho mai conosciuto personalmente ma in montagna lo ricordano con affetto e ringraziamento per il segno che ha lasciato con il suo lavoro”