pescia. MUORE PER UN MALORE ASSUERO SALANI, COLLODI IN LUTTO

Una persona di grande bontà, sempre con il sorriso sulle labbra, amico degli animali e dei bambini. Aveva 74 anni

PESCIA. Collodese dalla simpatia indiscussa. A 74 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio Assuero Salani. L’uomo alla guida della sua auto mentre da San Gennaro stava scendendo verso Collodi avrebbe perso il controllo della propria Land Rover finendo fuori strada giù da un ciglio. Sul posto sono intervenuti una automedica, l’ambulanza della Croce Verde di Porcari, oltre ai Carabinieri, alla polizia municipale di Capannori e ad un mezzo dei Vigili del fuoco.

Residente in via delle Cartiere a Collodi Assuero era molto conosciuto: allevava cavalli, asini ma anche altri tipi di animali come Pony e Gru. Aveva anche lavorato al Parco di Pinocchio e collaborato con la Fondazione Collodi. “Per molti anni un punto di riferimento del Parco di Pinocchio. Personaggio molto conosciuto non solo a Collodi, grande amico degli animali e dei bambini. Nel volume Collodi, momenti di vita paesana si trova una sua foto con in braccio un cucciolo di volpe” scrive Roberto Rossi. “Era una persona piena di vita che con il suo entusiasmo ti trascinava. Di grande bontà e sempre con il sorriso” aggiunge Omar Bonelli

“Ho saputo della scomparsa di Assuero, collodese dalla simpatia indiscussa. Una brava persona e un vero mattatore!! Un abbraccio ad Albina e Alessandra” ha scritto invece il consigliere comunale Giancarlo Mandara.

“Mi hai insegnato – aggiunge Daniele Narducci — che bisogna avere un cuore grande e donarsi agli altri come facevi tu, mi hai insegnato che c’è una libertà interiore che tu avevi e che esprimevi fuori dagli schemi con rara sincerità. Mi hai capito e sorretto nei momenti più difficili, senza tante parole, con un abbraccio, uno sguardo, minimizzando ma soffrendo per me. Sei stato un amico vero come pochissimi. Non ti ho reso quanto mi hai dato, ma ti ho nel cuore e lì resterai. Riposa in pace amico mio. Condoglianze a Albina e Alessandra”. “Ho appreso della scomparsa di Assuero — ha scritto Oreste Giurlani. Una brava persona, simpatica e che voleva bene alla comunità. Amante degli animali e ha lavorato tanto al parco. Un amico.. Condoglianze e vicinanza alla famiglia”

La notizia della scomparsa di Assuero Salani si è diffusa rapidamente sui social network dove si moltiplicano gli attestati di vicinanza alla famiglia, in questo momento di dolore.