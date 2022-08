pescia. NOMINATO IL COMMISSARIO COMUNALE DELLA LEGA

Si tratta di Gregorio Stiavelli. Sarà lui a guidare la Lega Salvini Premier in vista delle imminenti elezioni politiche di settembre e delle amministrative del 2023

PESCIA. Gregorio Stiavelli è il nuovo commissario della Lega Pescia Salvini Premier. Sarà lui che guiderà la Lega cittadina verso il raggiungimento di importanti obiettivi, anche in vista delle elezioni amministrative nel 2023.

La nomina che ha visto la grande partecipazione di tutti i militanti della sezione pesciatina è arrivata dal commissario provinciale Luca Tacconi.

“Gregorio e tutta la Lega di Pescia, insieme al movimento giovanile del partito, — si legge in un comunicato — continueranno ad ascoltare le esigenze del territorio e lavoreranno in maniera seria e responsabile per rispondere alle maggiori criticità che interessano la città di Pescia, rivolgendo una particolare attenzione al rilancio del tessuto economico cittadino e alla montagna pesciatina, al Mercato dei fiori, alle problematiche dell’istituto scolastico superiore C. Lorenzini e ai disservizi che interessano l’ospedale SS Cosma e Damiano”.

“Inoltre, -—conclude la nota — altra cosa fondamentale, lavorare per le elezioni Politiche e andare diritti verso il risultato!”.

A Schiavelli gli auguri di buon lavoro da tutta la Lega della provincia di Pistoia.