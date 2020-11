pescia. NOVITÀ PER LE MASCHERINE. TRE GIORNI DI STOP PER L’IMBUSTAMENTO. IL RUOLO DEI CANTIERI SOCIALI

Dieci lavoratori socialmente utili per questo lavoro. Giurlani: “Importante intuizione”

PESCIA. Non si ferma la continua distribuzione di mascherine a Pescia, elemento sempre più determinante in questa delicata fase di contenimento del contagio. Come accade da tanto tempo, Pescia continua a essere uno dei pochissimi comuni ad avere ottenuto sempre nuovi quantitativi di mascherine sanitarie dalla regione Toscana, che hanno portato a una distribuzione che ha superato le 700mila unità.

Unico problema è che le mascherine arrivano sfuse, mentre il comune di Pescia le distribuisce a pacchetti di 5. Per questo è necessario l’imbustamento e per fare tale operazione il personale dei Cantieri Sociali, struttura di lavoro socialmente utile creata dall’amministrazione comunale e che coinvolge una decina di persone con problematiche lavorative, non può assicurare la presenza nei tanti punti di distribuzione.

Per questo motivo le mascherine verranno regolarmente consegnate lunedì e martedì, mentre mercoledì, giovedì e venerdì il servizio di distribuzione verrà sospeso appunto per permettere l’imbustamento e ripartire poi dal sabato con un quantitativo congruo di mascherine confezionate.

“Ci dobbiamo fermare tre giorni per rifornire tutti i punti delle mascherine imbustate secondo i criteri che abbiamo seguito dall’inizio e che continuiamo a seguire — conferma il sindaco di Pescia Oreste Giurlani —. A quanto ci risulta vengono a prendere i dispositivi anche da altri comuni, ma questo comporta un notevole lavoro e di questo ringrazio anche le persone dei Cantieri Sociali, una nostra iniziativa sociale che in questi anni ha dato lavoro e quindi retribuzioni a chi ne aveva bisogno, ma non con il sistema del reddito di cittadinanza, tanto per capirsi, ma a seguito della prestazione di una opera utile alla cittadinanza”.

Da sabato la distribuzione proseguirà con le stesse modalità di quanto avvenuto nelle scorse settimane: piazza Mazzini, il Mefit e il punto informazione di Collodi, oltre ai paesi della montagna, cui provvederanno le associazioni locali.

La consegna avverrà con la presentazione della tessera sanitaria e sarà così scaglionata: lunedì, mercoledì e venerdì presso il numero 17 di piazza Mazzini , dalle 9 alle 12. Il martedì e giovedì le mascherine saranno disponibili al Mefit, presso la portineria, dalle 9 alle 17.

A Collodi verrà utilizzato il punto di informazioni turistiche, con consegna il sabato e domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30, mentre in montagna saranno le pro loco e i circoli ad occuparsene, come è accaduto anche nell’ultima fase di distribuzione.

[comune di pescia]