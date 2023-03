pescia. OLTRE OGNI OSTACOLO: 45 STUDENTI A LEZIONE DI VITA CON IL PARAOLIMPICO LANFRI

Lo scalatore e atleta lucchese, primo pluriamputato al mondo a salire sulla vetta dell’Everest, ospite del polo didattico IeFP di Ponte all’Abate dove ha incontrato i ragazzi dei corsi di acconciatura e sala bar finanziati dalla Regione Toscana. Open Day in programma il 18 aprile per scoprire un modo alternativo di proseguire gli studi terminata la terza media

PESCIA . Non arrendersi mai alle difficoltà della vita: quale migliore testimonial, per questo messaggio, se non Andrea Lanfri, 37enne sportivo lucchese, primo paralimpico con pluriamputazioni a riuscire nella scalata del Monte Everest, alpinista e atleta plurimedagliato a livello europeo e mondiale.

Lanfri è stato ospite lo scorso martedì, 28 marzo, della sede didattica dei corsi IeFP finanziati dalla Regione Toscana a Ponte all’Abate, nel comune di Pescia (Pistoia), dove ha incontrato un totale di 45 studenti che seguono i percorsi professionali triennali DIVA e DIVA2 (acconciatori) e SABAR (sala bar), gestiti in tandem dalle agenzie formative Formatica Scarl e Per-Corso.

Nell’occasione l’atleta lucchese ha raccontato con grande enfasi il suo percorso che lo ha portato, dopo aver perso entrambe le gambe e sette dita delle mani a causa di una meningite fulminante contratta all’età di 29 anni, a raggiungere gli importanti risultati sportivi della sua carriera dopo un lungo percorso di riabilitazione e recupero. Lanfri ha illustrato il suo percorso di rinascita anche con l’utilizzo di filmati, che lo hanno ritratto nella scalata della montagna più alta del mondo e nelle gare di atletica leggera in cui si è distinto.

Ha inoltre parlato del progetto Seven Summits, in cui sta cercando di raggiungere le principali altitudini del pianeta: l’ultima in ordine di tempo è stata la vetta dell’Aconcagua, nella cordigliera delle Ande, il 22 gennaio di quest’anno.

Molto interessati i ragazzi presenti all’evento che hanno incalzato Lanfri con le loro domande. I ragazzi di SABAR mettendo in pratica le loro conoscenze, hanno allestito anche un buffet di benvenuto. «Ringraziamo Andrea Lanfri per la sua gentile disponibilità – commentano Andrea Zavanella e Maria Luisa Giannini per Formatica Scarl e Per-Corso – ci piace sottolineare come sia prerogativa anche di corsi triennali professionalizzanti come i nostri, e non solo della scuola superiore tradizionale, organizzare momenti di tale importanza per la crescita dello studente.

La formazione IeFP, infatti, non limita le prospettive dei ragazzi, piuttosto offre loro la possibilità di ampliare la loro capacità di scelta: dalla ricerca di un lavoro dopo il triennio con una professionalità acquisita, fino al perfezionamento con una quarta annualità o la ripresa del cammino scolastico, fino anche alla laurea».

Il polo didattico di Ponte all’Abate è stato inaugurato nell’autunno del 2021 creando una casa comune alle attività finanziate in Valdinievole dalla Regione Toscana ed erogate dalle due agenzie formative. Da settembre ospiteranno altri due percorsi triennali di formazione professionale a cui ci si può iscrivere gratuitamente una volta terminata la terza media o in alternativa se non si è ancora maggiorenni.

Si tratta dei corsi DIVA3 (acconciatori) e SABAR2 (sala bar), naturale prosecuzione di quelli attualmente in svolgimento e per i quali è previsto un open day in programma martedì 18 aprile dalle 15 alle 16 nella sede di via Lucchese 198.

Per informazioni è possibile contattare le agenzie di riferimento: Formatica Scarl per DIVA3 (istruzionetriennale@formatica.it oppure direttamente la referente Martina Ghilardi alla mail ghilardi@formatica.it, telefono 050/580187, riferimenti anche sui siti www.formatica.it e www.istruzionetriennale.it) e Per-Corso per SABAR2 (info@per-corso.it oppure la referente Martina Zipoli alla mail zipoli@per-corso.it, telefono 0583/333305, riferimenti anche sul sito www.per-corso.it).

In cosa consiste un corso IeFP

Il sistema dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è gestito direttamente dalle Regioni e ha come obiettivo quello di fornire un ulteriore canale, in parallelo a quello dell’istruzione scolastica statale e paritaria, per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione stabiliti dalla legge. Gli IeFP infatti sono pienamente all’interno del secondo ciclo di istruzione e i titoli rilasciati sono validi in tutto il territorio nazionale.

Hanno una durata totale nel triennio di 2.970 ore, di cui 1085 ore di lezioni teoriche da dedicare sia alla formazione di base che alla formazione tecnico-professionale. Di queste, 30 ore sono destinate alle attività di accompagnamento (iniziale, in itinere e finale), di cui almeno 8 ore per le attività di accompagnamento individuale.

Altre 1085 ore riguardano l’attività laboratoriale, applicata sia alla formazione di base sia a quella tecnico-professionale in coerenza con la figura professionale di riferimento del progetto. Infine ci sono 800 ore di applicazione pratica da svolgere a partire dal secondo anno in stage presso imprese del territorio. Al termine del percorso si tiene un esame finale che, se superato, ha lo scopo di rilasciare una qualifica di livello europeo di tipo 3QF. A questo punto si può scegliere se iscriversi alla quarta superiore, cercare lavoro o perfezionarsi in una quarta annualità IeFP.

[dei — formatica]