pescia. OTTIMA L’INIZIATIVA DELLA REGIONE TOSCANA DI DARE UN INDENNIZZO A BAR E RISTORANTI

Ma adesso secondo il sindaco Giurlani occorre che il Governo sostenga anche le altre attività chiuse da tempo

PESCIA. [a.b.] La Regione ha deciso di dare un indennizzo di 2.500 euro per bar e ristoranti della Toscana duramente colpiti dai provvedimenti di lockdown conseguenti all’emergenza Covid. La Regione utilizza i circa 20 milioni di euro destinati alla Toscana secondo il riparto dei 250 milioni stanziati dal governo nel decreto legge di novembre. “È sicuramente una boccata d’ossigeno per imprese duramente colpite dalle misure di chiusura” commenta il sindaco Oreste Giurlani.

“La Regione ha garantito che il tutto partirà rapidamente con una procedura estremamente semplificata perche’ i 2.500 euro vanno dati subito. Il richiedente dovrà esibire esclusivamente una autocertificazione dichiarando di aver subito tra gennaio e novembre una diminuzione di almeno il 50 per cento del fatturato rispetto alla normale attività. Ringrazio — continua Giurlani — il Presidente Giani per l’impegno rispettato ma c’è l’esigenza immediata di sapere cosa succederà ai Bar e Ristoranti nel periodo delle festività per programmare e soprattutto in caso di chiusura è necessario che il Governo metta a disposizione subito risorse aggiuntive!”. E conclude: “Infine è urgente che il Governo aiuti tutte le attività chiuse da tempo come teatri, cinema, piscine , palestre, alberghi, agriturismi, agenzie di viaggio ecc con risorse vere e date immediatamente”.