pescia. PARTE UNA OPERAZIONE DI PULIZIA STRAORDINARIA NEL CENTRO STORICO

Da domani lunedì 19 ottobre Alia effettuerà un intervento mirato a partire dalle “Capanne”. Saranno rimossi i veicoli che si trovano in sosta vietata.

PESCIA. Scatta domani lunedì 19 ottobre e proseguirà anche nei giorni successivi una operazione di pulizia straordinaria da parte di Alia che inizia nella zona del vecchio centro storico di Pescia, conosciuta da tutti come Capanne, per svilupparsi in altre direzioni.

La decisione era stata presa nelle scorse settimane a seguito della diretta osservazione degli amministratori comunali e delle segnalazioni di residenti e associazioni della zona.

“In effetti c’era bisogno di una operazione approfondita in questa parte della Città — dicono il sindaco di Pescia Oreste Giurlani e l’assessore all’ambiente Fabio Bellandi— come è stato già fatto in altre porzioni del territorio.

Ci appelliamo ai cittadini perché collaborino al massimo con l’iniziativa, leggano con attenzione i cartelli che sono stati apposti e che lascino libera l’area, per una migliore riuscita di questo atto”.

Il programma dell’intervento, che prevede l’istituzione nelle zone interessate del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, parte domani lunedì 19 ottobre 2020, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 in piazzetta del Moro, via del Moro e piazza San Romualdo, mentre, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, verranno pulite piazza Gramsci, viale Forti, via Buonvicini e piazza XX Settembre.

Martedì 20 ottobre 2020, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, saranno pulite via Oberdan, via del Giuggiolo, via Cairoli, piazza del Palagio, piazza Santo Stefano e piazza Obizzi. Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 sarà la volta di viale Buozzi, via San Policronio e via San Domenico.

Dalle ore 08.30 alle ore 12.30 del giorno mercoledì 21 ottobre 2020, gli operatori interverranno nella Ruga degli Orlandi, piazza SS. Annunziata, piazza del Pesce e via Ippolito Rosellini.

Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 toccherà a via dei Colletti e via San Girolamo Emiliani.

Giovedì 22 ottobre 2020, dalle 8,30 alle 12,30 la pulizia interesserà via dei Vetturali, via del Pozzetto e via del Diaccio.

[comune di pescia]