pescia. PRESENTATO IL PROGETTO “PRONTO BADANTE”

Un servizio tempestivo per anziani e famiglie della Valdinievole

PESCIA. Il progetto Pronto badante, promosso e finanziato da Regione Toscana attraverso il fondo per la non autosufficienza, ha come finalità principale quella di dare una risposta tempestiva ed efficace alla famiglia nella gestione dell’anziano che si trova per la prima volta in una situazione di difficoltà.

Il progetto è coordinato dalla SdS e prevede il coinvolgimento del terzo settore e del volontariato; in Valdinievole la gestione è stata affidata attraverso uno specifico bando pubblico alla cooperativa Sintesi Minerva che ha un’esperienza pluriennale in questo settore.

L’iniziativa è rivolta ad anziani che si trovano nelle seguenti condizioni:

• Età uguale o superiore ai 65 anni;

• Residenti in Toscana;

• Non in carico con progetto assistenziale personalizzato (Pap) ai servizi sociali, che per la prima volta si trovano in un momento di fragilità, difficoltà o disagio.

Si accede al progetto chiamando il numero unico regionale 055 4383000 per segnalare il proprio disagio. La presa in carico avviene nelle successive 24 massimo 48 h, concordando una visita domiciliare con la famiglia che verrà svolta da un case manager qualificato.

Le principali attività del progetto:

• Informazione e orientamento della famiglia rispetto ai servizi territoriali.

• Supporto e accompagnamento della famiglia nel primo accesso allo sportello del Punto Insieme per la presa in carico da parte dei servizi.

• Erogazione di un contributo di 300 euro una tantum per l’assunzione di un assistente familiare, individuato dalla famiglia stessa, per coprire le prime necessità assistenziali. Il contributo non è legato all’Isee dell’anziano.

• In caso di bisogni complessi il progetto prevede la possibilità di poter attivare un tutoraggio specializzato (Oss, fisioterapista, psicologa,..) fino a un massimo di 5 interventi.

• Monitoraggio della situazione con valutazione dell’andamento del bisogno.

Gli obiettivi che il progetto intende raggiungere sono:

• Sviluppare e valorizzare le risorse della rete di supporto alle famiglie.

• Prevenire e contrastare situazioni di vulnerabilità sociale.

• Ridurre rischi di isolamento.

• Promuovere un’integrazione sempre più efficace tra i bisogni espressi dagli anziani e le attività di assistenza da parte dei servizi territoriali.

• Sviluppare un welfare di rete che valorizzi la centralità della persona.

La Cooperativa Sintesi Minerva svolge inoltre un’attività di informazione e supporto alla presentazione dell’istanza di accreditamento degli operatori individuali (assistenti familiari) coinvolti nell’ambito del suddetto intervento con uno sportello territoriale dedicato.

“Questo progetto — afferma Alessio Torrigiani presidente SdS Valdinievole — potrà aiutare anziani e famiglie ad affrontare eventi spiazzanti che possono condizionare o limitare l’autonomia delle persone. Il farsi carico in modo tempestivo di un problema imprevisto è un aspetto essenziale per supportare i cittadini, orientarli e accompagnarli nell’organizzare le prime azioni necessarie a garantire l’assistenza sociosanitaria. Siamo davvero soddisfatti — conclude il presidente — perché il nostro territorio – anche attraverso questo progetto – garantisce prossimità e una rete qualificata di servizi”.

“Il progetto Pronto badante — aggiunge Stefano Lomi, direttore SdS Valdinievole — ci darà la possibilità di consolidare un servizio importante e necessario perché basato su un pronto intervento sociosanitario volto a dare prime risposte tempestive agli anziani fragili. La convenzione che abbiamo siglato con la cooperativa Sintesi Minerva ci garantisce una programmazione e gestione pluriennale che ci aiuterà anche a valutare gli effetti e i risultati del progetto, prosegue Lomi, al fine di rimodulare e riprogrammare interventi sempre più appropriati e efficaci.

Uno degli obiettivi più importanti — conclude Lomi — è non lasciare da sole famiglie e persone nel momento di difficoltà, ma offrire loro sostegno e orientamento per muoversi in modo autonomo nella rete dei servizi territoriali”.

“Pronto badante rappresenta una delle progettualità più innovative della Regione Toscana — dichiara Cristina Dragonetti, presidente della cooperativa sociale SintesiMinerva —.

Ancora più interessante è la presenza come soggetto erogatore della Società della Salute della Valdinievola per un periodo triennale. In questo lasso di tempo sarà nostro impegno favorire l’incontro tra gli anziani over 65 con una fragilità improvvisa e il servizio di presa in carico pubblica.

In questo modo — conclude Dragonetti — oltre al sostegno al momento che serve come recita il progetto, ci sarà il nostro impegno per un accompagnamento associato ad una prevenzione di eventuali criticità ed acuzie che potrebbero altrimenti essere sottovalutate o prese in carico in modo non tempestivo”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione, tra gli altri, il consigliere regionale Marco Niccolai e la direttrice dei Servizi Sociali dell’Azienda Usl Toscana Centro Rossella Boldrini.

[traversi —sds valdinievole]