pescia. PUNTO NASCITE ALL’OSPEDALE SS COSMA E DAMIANO, NESSUNA PROSPETTIVA DI RIAPERTURA?

Pescia a Sinistra: basta col farsi prendere per il naso!

PESCIA. Come prevedibile, le promesse del PD e di Giani si sono rivelate clamorosamente false; a maggio 2022 il Presidente della Regione Giani prometteva che la chiusura del reparto sarebbe stata provvisoria e che già da settembre avrebbe riaperto. A settembre erano ancora in corso le procedure concorsuali per l’assunzione dei medici necessari alla riapertura ma il PD prometteva una riapertura entro novembre e comunque non oltre la fine del 2022.

Siamo nel 2023 e il Punto Nascite dell’Ospedale di Pescia, nel silenzio più assoluto, del PD ma anche della destra oggi di governo, non solo non ha riaperto ma non si vedono prospettive di riapertura.

Pescia a Sinistra rimane allibita della leggerezza con cui il PD e la destra, oggi di governo e silente, usano le parole!

La consigliera regionale del PD, Fratoni che si affanna a pubblicare notizia di interrogazioni, più che fare domande dovrebbe dare risposte, visto che è membro di maggioranza della Commissione Sanità del Consiglio Regionale Toscano; non solo: se vuole scoprire a che punto sono le procedure concorsuali non è necessario fare interrogazioni ma è sufficiente consultare il sito internet della Asl Toscana Centro, come abbiamo fatto noi e da cui deduciamo che i concorsi sono stati fatti e i medici assunti, ma dove lavorano?

Certamente non nel “Punto nascite” di Pescia che è ancora chiuso e non ci sono al momento novità sulla sua eventuale riapertura.

Come Pescia a Sinistra vogliamo rompere il muro di silenzio intorno alle sorti del Reparto nascite di Pescia senza rimandare oltre le risposte dovute alla cittadinanza della Valdinievole.

Basta col farsi prendere per il naso!

PESCIA A SINISTRA

PESCIA A SINISTRA riunisce varie forze politiche della sinistra alternativa, quali Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Risorgimento Socialista, e singoli cittadini come già comunicato a Maggio 2022.