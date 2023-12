pescia. RINUNCIA AD ACQUISTARE GADGET E REGALI NATALIZI E DONA I FONDI AL CENTRO AFFIDI

Stamani la Società sportiva Montalbanocecina ha consegnato il denaro corrispondente per le finalità sociali e educative del centro affidi Valdinievole. I ringraziamenti del presidente e del direttore della Sds Valdinievole

PESCIA. Oggi, venerdì 22 dicembre 2023 al Centro Affidi della Valdinievole è avvenuta la consegna di una donazione che la Società sportiva Montalbanocecina ha fatto al Centro.

La società Montalbanocecina ha deciso di non acquistare gadget e regali natalizi ma di usare quei denari per una finalità sociale ed è stato individuato il Centro affidi come struttura a cui destinare il fondo che verrà utilizzato per le finalità sociali ed educative nell’ambito dell’affido.

Il Presidente della società sportiva Fabrizio Falasca afferma: “è stata una decisione naturale e condivisa con tutti i componenti della società e con i nostri ragazzi. La nostra missione sportiva, prosegue Falasca, vive in parallelo con quella sociale e educativa e questo gesto prosegue un percorso importante dove si lega sport agonistico e aiuto alle comunità locali.

Tutto questo, conclude il Presidente della Società sportiva, in un momento non semplice per famiglie e ragazzi; essere solidali, vicini a chi si occupa delle fragilità dei bambini vuol dire aiutare a rendere migliori le giornate di ragazzi e famiglie di questo territorio e questo, almeno per noi, riteniamo debba essere un dovere”.

Il Presidente e il Direttore della SdS Valdinievole, Alessio Torrigiani e Stefano Lomi affermano: “Ringraziano l’Associazione Sportiva Dilettantistica Montalbano Cecina, per il gesto di attenzione e di vicinanza al nostro Centro Affidi e alle attività di sostegno alle famiglie e ai bambini più fragili.

Questa donazione permetterà al Centro Affidi di acquistare materiali utili a potenziare le attività sociali ed educative.

Ringraziamo il Presidente Falasca dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Montalbano Cecina, l’Associazione stessa, le famiglie e i ragazzi per la solidarietà espressa, augurando un felice Natale a tutti loro.

[sds valdinievole]