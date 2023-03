pescia. UNA GIORNATA PER LA VITA NASCENTE

Venerdì 24 marzo su iniziativa del Centro Aiuto alla vita di Pescia in collaborazione con la Diocesi

PESCIA. La Festa della Via Nascente a Pescia cerca di prendere di petto il grave perdurare dell’inverno demografico italiano, affrontando la necessità di parlare e parlare bene di maternità, gravidanza, tutela della vita sin dal concepimento.

Il Centro di Aiuto alla Vita “Stella” di Pescia, con la collaborazione della Diocesi ed in particolare con l’ufficio di pastorale familiare, ha organizzato un incontro il 24 marzo 2023, alle ore 17.30, presso la sala conferenze della banca di Pescia e Cascina, in via degli Alberghi n. 26.

Interverranno esperti competenti e prestigiosi: Pino Morandini, già magistrato e amministratore in una delle provincie più attente alle politiche familiari come Trento, attuale vicepresidente del Movimento per la Vita, parlerà della tutela giuridica del concepito.

Il ginecologo dottor Michele Barbato, in collegamento da Milano, vice presidente del Centro Aiuto alla Vita di Vimercate (MI), esporrà gli aspetti più interessanti e le meraviglie dell’attesa e della nascita di un bambino. Ascolteremo poi le testimonianze della famiglia aiutata con il Progetto “Gemma” e della madre di un ragazzo down che insegna ad amare la vita.

“Chi salva un bambino salva il mondo”: forse dobbiamo ancora capire quanto è importante.

[maria teresa parrino]