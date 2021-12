pescia. ZAIRA VINCI (PESCIA CAMBIA), NEO CONSIGLIERE PROVINCIALE

La soddisfazione del gruppo consiliare. Vannucci: “Premiata la qualità della persona e del nostro progetto politico-amministrativo”

PESCIA. “Vogliamo esprimere come gruppo consiliare di Pescia Cambia la nostra soddisfazione per l’elezione nel consiglio provinciale della nostra collega Zaira Vinci. Un giusto riconoscimento all’impegno e alla passione che ha espresso in questi anni per il comune di Pescia e che ora porterà anche a livello provinciale, facendo valere le problematiche del nostro territorio e le nostre ragioni.

Tante sono le questioni da risolvere, a partire dalle carenze infrastrutturali che il nostro impegno civico ha voluto affrontare, lontano dalle logiche e i condizionamenti dei partiti, portando all’impegno civico persone come Zaira Vinci che hanno a cuore solo gli interessi veri nel proprio territorio e della propria città.

Siamo inoltre soddisfatti del tentativo, riuscito, di provare a costituire una coalizione civica per l’elezione del consiglio provinciale. E vogliamo ringraziare tutte quelle forze che insieme a noi hanno dato vita alla lista, anche grazie al lavoro di Andrea Andreotti che ha tenuto i rapporti e fra noi tutti.

Siamo riusciti ad eleggere un candidato nel consiglio provinciale e questo risultato non era per niente scontato. Una esperienza che vogliamo non finisca qui ma speriamo possa essere laboratorio di ulteriori sviluppi, consapevoli che oggi tanta gente non si ritiene adeguatamente rappresentata dai partiti ma è portatrice di un potenziale di impegno civico che non deve essere disperso”.

Adriano Vannucci, capogruppo di Pescia Cambia