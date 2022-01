petizione. LA PROVINCIA MODIFICHI IL CANONE UNICO PATRIMONIALE

A ieri superate le 60 firme. I consiglieri provinciali Fdi: “Vogliamo tenere alta l’attenzione”

PISTOIA. [a.b.] Mercoledì 26 gennaio i consiglieri provinciali di “Provincia per tutti – Fdi” hanno promosso online una petizione rivolta ai residenti della provincia di Pistoia per chiedere la proroga della scadenza degli avvisi di pagamento, la possibilità di rateizzazione per tutti e una revisione delle tariffe per il 2023 del canone unico patrimoniale.

L’intento di Francesca Capecchi, Andrea Tonarelli e Lorenzo Vignali, firmatari di un ordine del giorno presentato al presidente della Provincia Luca Marmo è stato quello di “tenere alta l’attenzione sulla situazione irreale” creatasi in provincia di Pistoia che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e imprese del territorio.

Fratelli d’Italia si è opposta fin da subito all’aumento del canone, unico gruppo a votare contrariamente alla proposta di delibera 379 nel Consiglio del 26 Febbraio del 2021.

Il presidente Marmo si sarebbe impegnato nel frattempo a modificare i termini di pagamento e a sistemare alcune situazioni errate

Per firmare la raccolta firme:

https://www.change.org/p/modificare-il-canone-patrimoniale-unico-della-provincia-di-pistoia?fbclid=IwAR0tFPdGbpC0nZKesZNb8ifZW-Fdvj9khTT9gN_nFKggBsfUxyrL3ueXxWA

“La situazione economica della nostra Provincia, così come del resto d’Italia — si legge nel testo della petizione — non è delle migliori. Due anni di restrizioni dovute al contenimento della pandemia, l’aumento del costo delle materie prime e dell’energia stanno pesando sui bilanci familiari ed aziendali in maniera preoccupante.

Per questo motivo non abbiamo ritenuto opportuno aumentare le tariffe proprio in questo contesto storico. Tutto ciò in un contesto in cui le strade provinciali soffrono anni di mancata manutenzione ordinaria visibile agli occhi di tutti”.