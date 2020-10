pian di novello. SP 20 POPIGLIO – FONTANA VACCAIA, ANCORA CHIUSA AL TRANSITO

Alcuni ammassi rocciosi si sono fermati tra la vegetazione in prossimità del piano viario sottostante

PIAN DI NOVELLO. In data 4 ottobre 2020, sulla Sp 20 Popiglio – Fontana Vaccaia, al Km 20+500, nei pressi della località Il Balzo a Pian di Novello, si è verificato il distacco di alcuni ammassi rocciosi, provenienti dall’area del demanio, che rotolando sul pendio si sono fermati tra la vegetazione in punti diversi in prossimità del piano viario sottostante.

Non appena ricevuta la segnalazione da parte del Comune di Abetone-Cutigliano, la Provincia si è attivata per la pronta verifica dello stato di pericolosità provvedendo alla chiusura del tratto di strada interessato a tutela della salvaguardia della pubblica incolumità degli utenti della strada.

A seguito dei sopralluoghi eseguiti sono in corso, fra la Provincia di Pistoia (ente proprietario della strada), Comune di Abetone-Cutigliano e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Pistoia (gestori della Riserva), ulteriori verifiche ed approfondimenti al fine di individuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza del versante per consentire la riapertura della strada.

[provincia di pistoia]