piana. LUCA CORSINI MARGHERI ELETTO NUOVO SEGRETARIO DELLA LEGA SPI CGIL AGLIANA, MONTALE, QUARRATA

Approvato anche il documento che la Cgil nazionale ha posto alla consultazione nazionale straordinaria

QUARRATA. Si è svolto ieri al circolo Parco verde di Quarrata, il direttivo della lega Spi Cgil Agliana Montale Quarrata, che conta quasi 3000 iscritti.

La platea di ventidue delegati e delegate ha eletto all’unanimità Luca Margheri Corsini nuovo segretario di lega Spi.

Luca ha una lunga militanza nella categoria della Filctem Cgil a cui è iscritto dagli anni ‘80. Ha coperto il ruolo di delegato sindacale e di rappresentante dei lavoratori alla sicurezza.

A lui vanno gli apprezzamenti e gli auguri di buon lavoro dello Spi provinciale.

Approvato nel corso dei lavori il documento che la Cgil nazionale ha posto alla consultazione nazionale straordinaria.

Il nuovo segretario si è soffermato su tutti gli impegni che la lega Spi dovrà affrontare nei prossimi mesi a partire dalla contrattazione sociale con i Comuni interessati, senza dimenticare la necessità di garantire sempre di più la presenza sul territorio soprattutto ampliando i servizi.

La segreteria provinciale dello Spi Pistoia, certa di interpretare il sentimento del direttivo della lega Spi, ringrazia con affetto Fausto Frosini che per motivi personali ha dovuto lasciare l’incarico ricoperto fino a pochi mesi fa.

Nei tanti interventi succedutisi è emersa forte la preoccupazione per la situazione politica, economica e sociale in cui versa il paese: morti sul lavoro, femminicidi, governo che taglia risorse alla sanità e fa cassa con i pensionati, favorendo gli evasori fiscali, l’escalation della guerra in Ucraina e i cambiamenti climatici.

Altrettanto forte la volontà di tutti i presenti di continuare nell’impegno sindacale, nella mobilitazione contro le disuguaglianze, le ingiustizie, per la pace a partire dalla manifestazione nazionale promossa dalla Cgil per il 7 ottobre a cui tantissimi hanno dichiarato di volere partecipare.

[spi cgil]