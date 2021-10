piana. RICONVERSIONE DELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZATORE: UN AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUARE LA MIGLIORE PROPOSTA TECNOLOGICA

L’assemblea dei soci di Cis S.p.A ha autorizzato la proroga dell’attuale gestore per il tempo necessario fino al completamento delle procedure di aggiudicazione della gara in fase di pubblicazione per l’affidamento del servizio di conduzione dell’attuale impianto, per il periodo necessario all’individuazione della futura riconversione

PIANA. Nel pomeriggio di lunedì ha avuto luogo, presso la sede della società, l’assemblea dei soci di Cis S.p.A. Erano presenti: l’amministratore unico Edoardo Franceschi, il collegio sindacale della società, il sindaco del Comune di Quarrata Marco Mazzanti, del Comune di Montale Ferdinando Betti, del Comune di Agliana Luca Benesperi e l’assessore alle partecipate del Comune di Montale Marianna Menicacci.

Uno degli argomenti dell’ordine del giorno è stato il futuro dell’impianto di termovalorizzazione, in particolare la volontà da parte dei soci di procedere con la riconversione dell’attuale impianto termico, andando a superare la tecnologia della termovalorizzazione dei rifiuti.

Nel corso dell’assemblea è stato evidenziato che è in corso la modifica dell’attuale Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Prb) e l’influenza che detto piano potrà rivestire sulla scelta della tecnologia del nuovo impianto. La volontà dei comuni soci è comunque quella di procedere con la realizzazione di un impianto che si inserisca nell’ottica dell’industria dei rifiuti in una visione di economia circolare.

Inoltre, è stato sottolineato che, in adempimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha pubblicato, in data 28 settembre 2021, i decreti relativi all'approvazione dei criteri di selezione dei progetti in materia di rifiuti, che rappresentano il traino verso la transizione ecologica e un'occasione per stimolare e aumentare gli investimenti ambientali.

Nell’ottica di proseguimento delle azioni volte alla riconversione dell’impianto, in linea con gli indirizzi strategici dati dai consigli comunali, i soci hanno autorizzato la società a individuare attraverso un avviso pubblico la migliore proposta tecnologica possibile per la futura gestione e riconversione dell’impianto.

A tal proposito, entro la fine dell’anno, sarà avviata una specifica consultazione preliminare del mercato per individuare la soluzione migliore da adottare per la riconversione dell’attuale sito, in un nuovo impianto, che adotti una tecnologia alternativa alla termovalorizzazione.

Non appena saranno redatti gli avvisi per la preliminare consultazione del mercato, l’amministratore unico riconvocherà l’assemblea dei soci.

In attesa di una auspicata e celere revisione del Piano regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (necessaria, come detto, per giungere ad una scelta della tecnologia del nuovo impianto) è stato deciso di procedere con un nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio di conduzione dell’attuale impianto, per il periodo necessario all’individuazione della migliore tecnologia per la riconversione.

Nelle more della pubblicazione del bando di gara, data l’importanza strategica che l’impianto ricopre nell’ambito dell’Ato Toscana Centro, è stata autorizzata la proroga dell’attuale gestore per il tempo necessario fino al completamento delle procedure di aggiudicazione della gara in fase di pubblicazione.

