pianeta serravalle. «POVERO CORSINI, CHE VOTÒ SOLO PER SENSO DI RESPONSABILITÀ!». E VA BENE: MA IN FAVORE DI CHI, SCUSATE?

STUPENDISSIMO leggere tutte le opinioni che vengono sparate sulle pagine di facebook. Lì sopra non c’è trucco e non c’è inganno, ma le bischerate vengono e vanno. E a dire la verità trovano anche grande eco e risconto, con sostenitori che rasentano il ridicolo senza rendersene conto. Voglio fare una di quelle metafore che sono care ai comunisti, specie quelli di Bersani. Se io compro una mucca zoppa, anche se mi fa 200 litri di latte al giorno, non posso venir fuori e dire che la mucca cammina senza dondolare perché fa tanto latte: non c’entra nulla. Insomma, c’è gente che le spara grosse perché non vede una mucca nemmeno se è nel corridoio – e questa è di Bersani come il giaguaro da smacchiare. Sotto un post pubblicato su facebook da Antonio Ginetti, la persona che è a capo del comitato per la salute pubblica di Cantagrillo, sono comparsi i commenti che vedete qua accanto. Ora però ragioniamoci sopra un attimo: ma con raziocinio e non con le scelte dello Scelta che partecipa contento al KlorurenFest di ottobre a Monaco di Baviera. Purtroppo, cara Annarita Corsini, avevano ragione gli ebrei – quelli che, a Casalguidi, vi stavano un po’ sui corbelli, come la famiglia Cittone. Loro dicevano che le colpe dei padri ricadono sui figli: ed è così sentendo il suo, di piagnucolii, e ignorando quello di chi beve il cloruro di vinile o ha in casa malattie strane. Sia pure orgogliosa di suo padre, ne ha diritto. Ma non scordi di analizzarne le azioni con il filtro del «senso della storia» che – come sempre ripeto – voi comunisti avete di comntinuo e solo nei confronti di chi non vi dà ragione a prescindere. La stessa cosa la dico a Vladimiro Bechelli, che nega che a piantare il paletto-supposta ai cantagrillesi sia stato Leardo e, in aggiunta, sottolinea che non fu né supino né accondiscendente e lo certifica pure. Lui non lo crede per quel che ha vissuto all’epoca: ma Vladimir (Putin?) esprime una sua opinione e non un fatto certo. Io, più prudente per quel che ho vissuto all’epoca, credo di ricordare che Leardo Corsini era assessore all’ambiente della giunta Pratesi. E che restò contrario alla discarica, come lo era il Pratesi, finché il Pratesi durò. Poi, dopo la pallottola alla schiena del Pratesi, Leardo si svegliò sindaco e – così sapevo – capì che era suo dovere di responsabilità dire di sì alle decisioni già prese dal Pds (Partito Discariche Salutari?). Impiegò,sì, più dei famosi sette giorni di dio, ma in 90 miracolosamente ce la fece: e ci furono le feci. A Livorno Il Vernacoliere dice sempre di non smuovere la merda con lo steccolo, perché alla fine puzza di più. I comunisti sono bravi a tacere. Meno bravi a capire quando dovrebbero stare zitti come i pesci della Stella. Edoardo bianchini

