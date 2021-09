PIANO DELLE ASFALTATURE 2021: DA MARTEDÌ AL VIA I LAVORI A PONTENUOVO

Si tratta delle vie Barsanti, Torricelli, Righi, Ruffini e Marconi per una spesa di 260.000 euro. L’intervento fa parte dell’accordo quadro biennale per complessivi 900.000 euro

PISTOIA. Completati gli interventi su via Marini, via Fermi, via di Bigiano e Castel Bovani, via Salvo d’Acquisto e via Vecchia Fiorentina, martedì 7 settembre partirà l’asfaltatura di 5 strade a Pontenuovo. Si tratta delle vie Barsanti, Torricelli, Righi, Ruffini e Marconi. I lavori, per una spesa preventivata di circa 260.000 euro e che dovrebbero concludersi il 15 settembre – tempo permettendo — fanno parte dell’accordo quadro biennale sui lavori di bitumatura per il quale l’Amministrazione ha stanziato in totale 900.000 euro.

«Proseguono gli interventi – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei — per risanare le strade comunali e rispondere così alle situazioni di maggiore criticità, al fine di migliorare la sicurezza e il decoro della viabilità cittadina. I lavori in questione prenderanno il via da via Barsanti, dove si trova la scuola Marino Marini, in modo che gli interventi possano essere conclusi prima dell’inizio dell’anno scolastico per evitare disagi a famiglie e insegnanti».

Intanto è già stato programmato un ulteriore blocco di interventi che comprende le vie Nazario Sauro, Mameli, Gemignani, San Romano e dei Baroni, che dovrebbero prendere il via nel mese di ottobre.

In contemporanea, l’Ufficio Progetti Speciali sta predisponendo il progetto di risanamento di via Dalmazia tratto nord, terzo e ultimo contratto attuativo che concluderà l’accordo quadro.

Le priorità di intervento sono definite in base al grado e alla tipologia di danneggiamento della pavimentazione e secondo le caratteristiche delle strade (volume e tipologia del traffico, localizzazione, rilevanza della viabilità); sono individuate da un elenco che deriva dal lavoro di sintesi di tutte le segnalazioni pervenute agli uffici comunali e dalla continua ricognizione effettuata sul territorio.

[comune di pistoia]