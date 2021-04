pianosinatico. LA STORICA PASSEGGIATA DI VIA DELLE PANCHINE È STATA RIPRISTINATA

L’intervento è stato interamente finanziato con i fondi del Comune di Abetone Cutigliano e i lavori sono stati svolti dal Settore Forestazione dell’Unione dei Comuni

PIANOSINATICO. È stata ripristinata la storica passeggiata nel bosco denominata Via delle Panchine a Pianosinatico attraverso la ristrutturazione delle staccionate, dei ponti e delle panchine in legno.

L’intervento è stato interamente finanziato con i fondi del Comune di Abetone Cutigliano e i lavori sono stati svolti dal Settore Forestazione dell’Unione dei Comuni. In particolar modo sono state risistemate Via del Prato Azzurro e Via delle Panchine che, essendo un percorso pianeggiante, è facilmente percorribile da tutti.

L’assessore del Comune di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci si dichiara soddisfatto:

A Pianosinatico è stato fatto un grande intervento a Via delle Panchine per restituire una passeggiata alle persone e per rendere più accogliente il territorio ai turisti. Sono state rifatte tutte le staccionate lungo il percorso, dove sono presenti anche panchine e tavoli, fino ad arrivare a uno spiazzo con nuove panchine in legno immerso nel bosco. Abbiamo iniziato con il ripristino del Viale di San Vito a Cutigliano e adesso Via delle Panchine perché riteniamo importante recuperare le passeggiate presenti nelle nostre frazioni. Inoltre abbiamo fatto interventi su tutto il territorio: la passeggiata di Beatrice a Pian degli Ontani con il recupero e il restauro dei sassi della poetessa pastora, il lago Baccioli e molti altri. Tutto questo fa parte del progetto che compone La Circolare della Montagna e La Via dei 4 Passi.

Il percorso è stato inserito tra gli itinerari del museo della Lina Gotica gestito dall’Associazione Laltrolato del Caposaldo, considerato che questo era una via frequentemente pattugliata dai partigiani. Lungo un chilometro e mezzo circa, in pari, immerso nei boschi di castagno è accessibile a tutti, anche con passeggini.

Rimani aggiornato con le notizie della Montagna Pistoiese: