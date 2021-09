piatti d’agrùmia. LINGUINE AGNELLONICHE ALLA BOTTARGA DI MUGGINE SARDO IN SALSA AVETANA ANONIMO-EPIGASTRÀLGICA

La bottarga venne offerta dal neo assessore laico Ciottoli che, in quei giorni, si trovava per lavoro a Cagliari e che così propose un’originale pietanza marinara per la cena di festeggiamento della storica vittoria politica, da condividere, per gratitudine eterna, con gli esponenti di Linea Libera. Capito, Vannuccini & Facebook’s chicken coop?

AGLIANA. Vi proponiamo un piatto destinato a divenire storico, per essere stato confezionato direttamente nel giardino dietro casa di chi scrive dal Cav. Grand. Uff. Agnellon/Panetton/Trapélo/Ambrogio (da sabato 28 agosto, anche cianchettatore e Duca del Crick) che in quel momento era ancora stabile nella veste di assessore “sceriffo del cambiamento” e non aveva avuto alcun tentennamento causato dal “profumo delle lenticchie” che ha scelto privilegiando l’ossequio al politicamente corretto/corrotto (6 mila € ai clandestini del proposto tofani e il premio alla Lucilla) e non era in odore di virare al neo-demo-cristianesimo con babà al rum.

Il delizioso piatto – che fu davvero molto apprezzato dagli ospiti, direttore Bianchini compreso – ha una ricetta molto semplice che dovrà essere rigorosamente rispettata dagli esponenti di Fratelli d’Italia: altrimenti il Circolo Arci di Bonelle potrebbe negare all’Agnellone lo stage alla prova quale “cuoco in seconda” alle dipendenze dei fratelli Agostino e Rino Fragai, numi dell’Accademia della Cucina frequentata anche da Luca Lotti.

Questa la ricetta per 4 persone – capogruppo del Pd, gentile Signora e i due F.lli Fragai Snc, società in nome collettivo.



INGREDIENTI 300 grammi di linguine (rigorosamente di Bugggiardo n. 64 marca Voiello perché «senti come cattura il mare»

1 sacca di bottarga essiccata di muggine sardo

Olio [medio]evo 2 spicchi d’aglio di Agliana, coltivati sotto l’inceneritore di Montale, ma rigorosamente in Terra Aperta di Agrùmia Dop & Coop

Pepe nero di crick q.b.



PREPARAZIONE

1. Grattugiare finemente la bottarga e unirla al soffritto, dopo avere tolto l’aglio appena indorato.

2. Fare andare ancora per pochi minuti, cercando di far sciogliere la bottarga nell’olio [medio]evo.

3. Aggiungere una noce di burro di pecore dell’Ombrone o del Calice, per far legare il tutto.

4. Unire le linguine di Buggiardo che avrete cotto al dente, insieme a un po’ di acqua di cottura.

5. Mantecare con cura e servire rigorosamente a temperatura Covid: 39,4 – 40,8 Celsius.

La pietanza non richiede né sale né prezzemolo per non alterare il sapore del delizioso sottoprodotto sardo del quale potrete aggiungere una lieve spolverata finale a crudo, con un’ombra di pepe nero.

Abbiamo riproposto il piatto ad alcuni agrumiési presenti alla celebre cena del giugno 2019. Lo hanno davvero celebrato come un evento straordinario, ricordandosi dei tempi trascorsi.

L’Agnellone si incazzò, perché per errore ci era scappato un pizzico di prezzemolo. Gli chiediamo di perdonare l’affronto.

Noi – Eia-eia…! – chiediamo venia per la violazione alla ricetta originale dell’assessore chef cianchettatore. Del resto siamo degli sperimentatori che detestano le lenticchie del politicamente corretto e non amiamo né i 6 mila euro alle Porte Spalancate né i diplomi d’onore a certe P[rime] D[onne].

Preferiamo rifiutare le verità assolute & indiscutibili e non ci lasciamo omologare. Neanche ai fornelli.

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]