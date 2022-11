PIAZZA GARIBALDI: NUOVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER ULTIMARE IL RIPRISTINO DEI LASTRICATI

Interventi dal 7 al 18 novembre

PISTOIA. Per ultimare i lavori di ripristino dei lastricati in piazza Garibaldi, da lunedì 7 novembre il cantiere si sposterà tra via del Tau e via Crispi.

Durante gli interventi, dal 7 al 18 novembre saranno adottati alcuni provvedimenti. In piazza Garibaldi (lato ovest, tra via del Tau e corso Fedi e tra via Crispi e vicolo della Zecca) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e vietato il transito a tutti i veicoli.

In piazza Garibaldi (nel tratto tra vicolo della Zecca e via Panciatichi) sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, e consentito temporaneamente il doppio senso di circolazione. Ancora in piazza Garibaldi (lato est, tra corso Fedi e via Panciatichi), divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto gli autorizzati in ZTL; in via del Tau sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e vietato il transito a tutti i veicoli.

In via Crispi (in prossimità di piazza Garibaldi) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e vietato il transito a tutti i veicoli, consentendo temporaneamente il doppio senso di circolazione. I pedoni potranno transitare regolarmente.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]