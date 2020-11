PIAZZA GAVINANA SARÀ COMPLETAMENTE RISISTEMATA

Dopo gli interventi di Enel e Fastweb l’area sarà riasfaltata con il conglomerato architettonico

PISTOIA. Piazza Gavinana (il Globo) sarà completamente riasfaltata con il conglomerato architettonico tornando, così, al suo aspetto precedente. Lo prevede un accordo delle scorse settimane tra Comune di Pistoia, Enel e Fastweb, stabilito nel momento in cui le aziende dei sottoservizi hanno chiesto l’autorizzazione all’ufficio mobilità per realizzare interventi di scavo per la manutenzione delle linee elettriche e la sistemazione della fibra ottica. Una volta terminati i lavori, i due operatori interverranno per ripristinare la piazza come prima.

Intanto Enel ha concluso le opere di manutenzione alla linea elettrica e ha risistemato temporaneamente il tracciato scavato ricoprendolo con il bitume. Prossimamente partiranno, invece, i lavori di installazione della fibra ottica da parte di Fastweb. Concluso l’intervento, anche Fastweb ripristinerà gli scavi sempre con asfaltatura temporanea.

«Tutta questa procedura è necessaria —spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei – per permettere il naturale assestamento del terreno, dopo uno scavo. Si tratta di una fase importante perché così la terra ha il tempo di compattarsi nuovamente, evitando cedimenti futuri.

Avevamo valutato l’ipotesi, una volta terminati i lavori di Enel e Fastweb, di risistemare la pavimentazione della piazza con le pietre. Purtroppo questo intervento, oltre a tempi abbastanza lunghi in attesa della necessaria approvazione da parte della Soprintendenza, non sarebbe stato possibile metterlo a carico delle due aziende di sottoservizi. Per questo motivo la piazza verrà risistemata come prima dei lavori con un nuovo asfalto architettonico».

L’intervento di risistemazione completo di piazza Gavinana, visto anche il periodo invernale, è previsto agli inizi del prossimo anno.

[comune di pistoia]