piazza mercatale. INCENDIO IN UN APPARTAMENTO

PRATO. I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questo pomeriggio in piazza Mercatale a Prato per un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento. Le fiamme sono state prontamente spente ma a causa dei danni prodotti dal fumo l’appartamento al momento non risulta agibile.

Alcune persone sono ricorse alle cure dei sanitari a causa del fumo respirato ma nessuno ha necessitato di essere trasportato in ospedale.

Sul posto anche la Polizia Municipale.

Le cause sono in corso di accertamento.

