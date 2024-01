piazza san bartolomeo. LUNEDÌ PARTONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

Nuova veste per questo luogo della città che sarà arredato con panchine e alberi per renderlo più vivibile e creare spazi di socializzazione

PISTOIA. Partiranno da lunedì 8 gennaio i lavori di riqualificazione di piazza San Bartolomeo, uno tra i luoghi del centro più amati dai cittadini anche per la tradizionale festa dei bambini che ogni anno si svolge il 24 agosto.

Saranno sistemati nuovi arredi con panchine e alberi che daranno una veste a questo spazio più bella e accogliente, tutelando ed esaltando il valore storico ed artistico della piazza.

Sono otto le piante di Ginkgo biloba dai colori cangianti a seconda delle stagioni, donate dalla Vannucci Piante, che verranno sistemate in corrispondenza di ogni punto della griglia delle sedute. Il Ginkgo biloba ha una crescita con andamento orizzontale dei rami, così da favorire l’effetto copertura in corrispondenza delle sedute in modo da creare un’ombreggiatura omogenea nel periodo estivo.

La piazza sarà arredata anche da una serie di “salotti urbani”, con la disposizione a croce di sedute che permettono di articolare lo spazio e incentivare la socialità e il dialogo tra piccoli gruppi di persone.

Il disegno del pavimento composto dallo stesso materiale delle panchine, in cemento, ridefinisce il progetto secondo una geometria di ispirazione romanica.

Le sedute in totale sono ventiquattro nella porzione di piazza a nord, tra vicolo Ombroso e via Porta Guidi, che diventano ventotto, considerando anche la “croce” che verrà posizionata nello spazio davanti alla chiesa di San Bartolomeo.

Infine saranno installati dissuasori in acciaio satinato lungo i perimetri delle due porzioni della piazza per disincentivare la sosta dei veicoli. La piazza sarà dotata anche di quattro punti luce, anch’essi in acciaio satinato, con design moderno e tecnologia a led, un sistema di irrigazione degli alberi e cestini porta rifiuti.

Il costo complessivo dei lavori ammonta a 150.000 euro finanziati da Esselunga in base a una convenzione con il Comune.

«Con l’intervento di riqualificazione – afferma l’assessore all’urbanistica Leonardo Cialdi – questo spazio pubblico dal valore storico-artistico sarà valorizzato rendendolo più attrattivo per cittadini e turisti, grazie alla possibilità di fruire della piazza anche per ammirare la chiesa di San Bartolomeo, gioiello di arte romanica, in un contesto di verde con alberi scelti proprio per la loro bellezza, con le foglie che cambiano colore secondo la stagione, ma anche per la loro resistenza. Questo è il primo di una serie di interventi di riqualificazione urbana di fronte alle chiese romaniche di Pistoia, che denota, assieme all’intervento di riqualificazione di piazza San Lorenzo, la volontà dell’Amministrazione di ricomprendere il quartiere di San Lorenzo all’interno del centro storico della città restituendogli la dignità che merita».

Modifiche alla viabilità. Per permettere i lavori di riqualificazione, da lunedì 8 gennaio in piazza San Bartolomeo sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

Il traffico sarà parzialmente deviato sulla parte della carreggiata non interessata dall’occupazione per i lavori, mentre i pedoni potranno camminare lungo un apposito passaggio protetto.

L’ordinanza del Comune sarà in vigore fino all’8 aprile, periodo previsto in via cautelativa, considerando l’eventuale maltempo, ma i lavori dovrebbero durare al massimo due mesi.

[comune di pistoia]

In allegato il rendering di piazza San Bartolomeo.

