PIAZZA SAN LORENZO, INTERVENTO DELLA GIUNTA TOMASI SBAGLIATO E FUORI DAL TEMPO

Il Gruppo consiliare Pistoia Ecologista e Progressista: “Piazza San Lorenzo sarà ricordata come una pessima pagina dell’amministrazione Tomasi, sorda alle giuste richieste delle cittadine e dei cittadini”

PISTOIA. L’apertura del cantiere di San Lorenzo e il taglio di tutti gli storici pini della piazza, che non presentavano condizioni tali da giustificarne l’abbattimento, sanciscono definitivamente l’intenzione della giunta di procedere con un progetto sbagliato e fuori dal tempo.

È evidente a tutti, tranne che alla giunta Tomasi, che oggi diventa sempre più urgente aumentare nelle città le aree a verde e la presenza di alberi di dimensioni adeguate per ridurre gli effetti di temperature torride e per migliorare la qualità dell’aria.

Si tratta di una drammatica occasione persa.

Due milioni di euro per un progetto che non aumenta significativamente la superficie verde nella piazza, ma anzi divide e spezzetta quella esistente.

Con una grande area lastricata, poco ombreggiata e impermeabilizzata, in un’area che è anche esposta a bombe d’acqua dalle proporzioni, come vediamo, sempre più imprevedibili.

È desolante che rispetto al progetto di una vera e propria isola di calore, l’assessore Cialdi risponda con la previsione di una fontanella che verrà inserita in un angolo della piazza.

Pistoia Ecologista Progressista ha denunciato più volte le mancanze di questo progetto.

Ad agosto dello scorso anno in un incontro con i residenti, che hanno poi promosso un’importante raccolta di firme, e a settembre con un’interrogazione e un’interpellanza in Consiglio comunale.

Da ultimo, sempre in Consiglio, anche nella discussione di bilancio a dicembre, quando abbiamo chiesto alla giunta di mettere le risorse per una progettazione aggiuntiva della piazza, utile ad aumentare le aree a verde.

Emendamento purtroppo bocciato dalla maggioranza.

È inaccettabile la miopia di questa destra che in due anni di progettazione non ha voluto confrontarsi con la cittadinanza e, alla fine, ha approvato questo sfregio alla città.

Gruppo consiliare Pistoia Ecologista e Progressista