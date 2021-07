piccioni & gambe corte. ALLA FIN LE BUGIE L’HÀN PURE STORTE

«In questo modo è certo che abbiamo risolto i problemi di Quarrata, anche perché tutti gli abusi edilizi che sono in giro – a partire da quelli dell’assessore all’edilizia, Simone Niccolai – sono semplicemente beghe e liti fra confinanti, materia in cui il Comune non c’entra»

CON QUEL CHE C’È DA FARE IL BUON MARCONE

PENSA SOLO ALLA MERDA DI PICCIONE?

C’era una volta Burràkia

[ poema in un’unica ottava ]

COS’È peggio la merda di piccione

o tutte le bugie del buon Mazzanti?

Una “giunta-in-ciabatte/carrozzone”

o un Davigo che arresta tutti quanti?

Davvero è una serissima questione

ascoltare i discorsi altisonanti

sull’ambiente e lo stato di diritto

da chi poi ti rincula fitto-fitto! Ludovico Arrosto da Forrottoli

IL TESTO DELL’ORDINANZA SINDACALE

Visto il proliferare di documenti falsi creati da alcuni dipendenti dell’ufficio tecnico comunale di Quarrata in assoluta libertà e senza subire alcuna azione né disciplinare né penale, né da parte della giunta in ciabatte dell’Anpi né da parte dei segretari generali responsabili dell’anticorruzione né da parte del prefetto (che di fatto è come se non ci fosse) né da parte della procura della repubblica (che inquisisce chi chiede trasparenza, legalità e vero stato di diritto);

Vista, inoltre, l’abitudine di alcuni cittadini maleducati di dar da mangiare ai piccioni scarti alimentari creando degrado e problemi di igiene pubblica;

Visto, infine, l’art. unico della LdM (Legge del Menga)

IL SINDACO DI QUARRATA

ORDINA, COMANDA E VUOLE

È vietato offrire cibo a questi animali. In questo modo è certo che abbiamo risolto i problemi di Quarrata, anche perché tutti gli abusi edilizi che sono in giro – a partire da quelli dell’assessore all’edilizia, Simone Niccolai – sono semplicemente «beghe e liti fra confinanti», materia in cui il Comune non c’entra.

Quanto sopra è dimostrato dal fatto che:

• nessuno delle opposizioni trova niente da eccepire • prefettura e procura della repubblica mantengono, giustamente, il basso profilo metodo costante del fu-procuratore signor Renzo Dell’Anno.

Così deciso in Quarrata, dalla piccionaia del Comune, via V. Veneto 1.

Deus vult

Con Marco Mazzanti son salvi tutti quanti

Marcus Mazzanti Syndykus