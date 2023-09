PICKLEBALL: GRANDE SUCCESSO IN TOSCANA! IL SUO SEGRETO È L’INCLUSIVITÀ

Inaugurati in via Bruceto a Massa e Cozzile i campi da pickeball allo Sport Village Toscana

MASSA E COZZILE. Si è svolta sabato 16 e domenica 17 settembre, a partire dalle ore 14 con l’inizio della sessione di prova gratuita “Pickleball Clinic”, la prima edizione di “Pickleball days”, iniziativa a carattere nazionale di presentazione organizzata da Msp Toscana in collaborazione e presso i neonati campi da pickleball di Sport Village Toscana.

Scopo della due giorni la promozione sul nostro territorio del Pickleball, disciplina sportiva al momento poco conosciuta ma di cui pian piano si prevede una diffusione esponenziale, così come fu al tempo il successo del padel.

A questo proposito così ha commentato Lapo Giorgetti, vicepresidente della location ospitante: “Un successo enorme di partecipazione da tutta la Toscana, e non solo, per conoscere il pickleball, disciplina mix tra tennis e padel che negli Stati Uniti ha già un impatto incredibile. Insieme con Francesco Fornaro, presidente dello Sport Village abbiamo creduto e investito perché secondo le nostre previsioni il pickleball è e sarà il futuro. Il segreto? La sua inclusività e semplicità!”.

Moltissimi i curiosi ma anche gli sportivi presenti durante la due giorni; infatti molti anche da fuori regione hanno preso parte al corso di Istruttore di I Livello tenuto da Mirco Benini che con entusiasmo e soddisfazione è così intervenuto: “Mi sto occupando di questa nuova disciplina sportiva formando i nuovi istruttori perché c’è sempre più richiesta all’interno delle strutture. Ringrazio Msp Toscana, in particolare Fabio Pientini per averci convocato: questa è una importante occasione visto che quella di Sport Village è una struttura, una della poche in Toscana a disporre di campi per poter praticare e insegnare questo sport che in America sta letteralmente spopolando!”.

Il format “Be Pickle! Be Pickleball” è un format ideato da Irene Pagnini e Fabio Pientini, referenti Msp Toscana — responsabili nazionali settore Pickleball Msp Italia. Tutto lo staff della location con la propria presenza ai campi ha reso possibile lo svolgimento dell’evento, il corso Istruttore e la sessione Clinic: in particolare Lapo Giorgetti, Francesco Fornaro, Alessandro Traversi, nonché il formatore Mirco Benini.

Ha partecipato in veste di fotografo ufficiale Filippo Caramelli.

Di seguito i riferimenti e i contatti di Sport Village Toscana

sede Via Bruceto 97 Massa e Cozzile (campo da calcetto, campo da Padel coperto con struttura fissa, campo touch tennis coperto con struttura fissa, campi da Pickleball all’aperto)

Info: 3405645934

sede in via Ponte Buggianese 93 (campi coperti per sessione invernale, campi da tennis in terra rossa, campi da padel)

Info: 3427935719. Ha organizzato Msp Toscana.

[irene pagnini]