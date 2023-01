pieve a nievole. ANDREA POMPONIO PASSA AL GRUPPO MISTO

L’ex candidato sindaco M5S abbandona il movimento

PIEVE A NIEVOLE. Il M5S di Pieve a Nievole informa i propri iscritti ed i propri elettori che il consigliere ed ex candidato Sindaco del M5S Andrea Pomponio ha preso la decisione di abbandonare il movimento ed è passato al gruppo misto, negando la possibilità, a chi in lista dopo di lui, di poter subentrargli in consiglio.

Il Movimento 5 Stelle, con la guida del Presidente Conte, si sta organizzando sui territori e darà presto il via ai nuovi gruppi; nelle prossime settimane verrà diffuso il calendario degli incontri in Valdinievole.

[valdinievole 5 stelle]