pieve a nievole. APERTO AL TRAFFICO IL NUOVO CAVALCAFERROVIA

L’opera, realizzata da RFI nell’ambito dei lavori per il raddoppio della linea Pistoia — Montecatini

PIEVE A NIEVOLE. Oggi è stato aperto al traffico stradale il nuovo cavalcaferrovia di Pieve a Nievole (PT), realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane nell’ambito delle opere per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Montecatini..

La nuova infrastruttura collega la SR435 (Lucchese) e la SR436 (Francesca), nelle quali si innesta mediante due rotatorie, e prevede due corsie larghe 3,5 metri e marciapiedi laterali, con una pendenza massima del 8%.

L’opera è completata con l’installazione di barriere di sicurezza ed acustiche, realizzate con pannelli fonoassorbenti e montanti in acciaio di altezza minima 1,10 metri.

Grazie all’apertura di questa nuova infrastruttura, che sovrappassa la linea ferroviaria Pistoia-Lucca, si procederà alla chiusura del passaggio a livello di Via C. Buonamici, dove è in corso di realizzazione un sottopasso pedonale, e nei prossimi mesi di quello di Via G. Marconi.

Questo renderà più scorrevole il traffico veicolare ed incrementerà la sicurezza della circolazione sia stradale che ferroviaria.

[scheggi — rfi]