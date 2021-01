pieve a nievole. AUTO SFONDA SPALLETTA E RIMANE IN BILICO TRA DUE ARGINI

Il conducente è stato liberato dal personale dei Vigili del Fuoco

PIEVE A NIEVOLE. I vigili del fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 7.00 per un incidente stradale avvenuto in Via Ponte di Monsummano a Pieve a Nievole.

Una vettura è finita fuori strada sfondando la spalletta laterale alla sede stradale e rimanendo in bilico, ribaltata, tra i due argini di un corso d’acqua adiacente alla strada.

Il conducente, un uomo di 40 anni, è stato liberato dal personale Vigili del Fuoco e affidato alle cure dei sanitari del 118.

