pieve a nievole. BUONI SPESA ALIMENTARI, ECCO COME OTTENERLI

PIEVE A NIEVOLE. L’Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole ha avviato le procedure per l’assegnazione di “buoni spesa alimentari” in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

L’assegnazione dei “buoni spesa” alimentari avverrà in base ai requisiti e con le modalità specificati nei documenti allegati scaricabili ai link

https://albopretorio.datamanagementitalia.it/AlboPretorioWeb/allega/ComuneDiPieveANievole/avvisi/2020/12/1_130111706.pdf

I nuclei familiari non in carico al servizio sociale, ma in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), per ottenere il buono spesa, potranno entro le ore 13 del 17 dicembre formulare richiesta di accedere all’intervento di solidarietà alimentare (Buono alimentare) utilizzando l’apposito modello di domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere inoltrato esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: ufficiourp@comune.pieve-a-nievole.pt.it

Solo in caso di assoluta indisponibilità del suddetto strumento, la domanda potrà essere presentata, già compilata, presso l’ufficio Urp del Comune.

Gruppo Consiliare “Centro Destra per Pieve”