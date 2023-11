pieve a nievole. INAUGURATO IL PUNTO DIGITALE FACILE (PDF)

Le dichiarazioni dell’assessore regionale Stefano Ciuoffo e della sindaca Gilda Diolaiuti

PIEVE A NIEVOLE. È stato inaugurato ieri mattina a Pieve a Nievole Pieve Facilita, il nuovo Punto digitale facile (Pdf), che rappresenta un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi.

“I Punti digitali facili – ne spiega la filosofia l’assessore regionale alle infrastrutture digitali e all’innovazione, Stefano Ciuoffo — rappresentano un importante passo verso l’inclusione digitale. Molte persone possono incontrare ancora difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nell’accesso ai servizi online. Con l’apertura di questi centri vogliamo superare le barriere e garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione in modo semplice. E, grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza stanziati dal Dipartimento della Trasformazione digitale, apriremo 169 centri in tutta la Toscana, affinché il supporto al cittadino sia capillare e diffuso”.

Quello di Pieve a Nievole, che ha sede presso il Centro Auser, in via Bonamici 13, rappresenta soltanto l’ultimo nato di una lunga serie. Sarà operativo a partire dal 1 dicembre e rimarrà aperto al pubblico ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e ogni martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

In quegli orari i cittadini troveranno sempre un facilitatore a loro disposizione, mentre chi non vorrà andarci di persona potrà inviare una mail a facilitazione@comune.pieve-a-nievole.pt.it oppure telefonare al numero dedicato 3409418749.

“La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – aggiunge la sindaca Gilda Diolaiuti — caratterizza i nostri tempi e noi abbiamo il dovere di garantire a tutti, nessuno escluso, strumenti adeguati affinché nessuno rimanga indietro. L’apertura del Punto di facilitazione digitale è la risposta migliore da dare ad anziani e non solo, affinché possano imparare a dialogare con la Pubblica Amministrazione via Internet”.

I Punti digitali facili, o Pdf, sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche.

In accordo con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del consiglio del ministri nell’ambito del Pnrr, la Regione Toscana sta inaugurando una rete di Pdf distribuiti su tutto il territorio regionale.

Con un primo bando, in Toscana sono già stati individuati, attraverso gli Enti locali, ben 119 punti, mentre con un secondo bando (https://digitale.toscana.it/web/toscana-digitale/-/un-bando-per-la-co-progettazione-di-punti-digitale-facile-rivolto-agli-enti-del-terzo-settore) , rivolto agli enti del terzo settore, la Regione Toscana conta di raggiungere la quota complessiva di 169 centri. Se l’obiettivo nazionale è di raggiungere 2 milioni di cittadini ed aprire circa tremila centri, in Toscana si vuole raggiungere 136 mila cittadini entro la fine del 2025.

Il Pdf di Pieve a Nievole offrirà servizi di supporto e assistenza per creare lo Spid (il Sistema pubblico per l’identità digitale) attivare la tessera sanitaria e la carta d’identità elettronica, prenotare visite mediche, accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico e all’anagrafe nazionale, navigare in rete, utilizzare l’app Io, entrare nel portale Open Toscana ed effettuare i pagamenti tramite Pago Pa e molto altro ancora.

[carradori— toscana notizie]