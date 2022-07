pieve a nievole. INAUGURATO IL SECONDO FONTANELLO DI ACQUA DI ALTA QUALITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE

La cerimonia stamani in Piazza della Costituzione

PIEVE A NIEVOLE. Dopo quello in piazzale Don Marino Mori (attivo dall’ormai lontano 2011), ora è la volta di un nuovo fontanello a Pieve a Nievole in Via Nova, in piazza della Costituzione. A realizzarlo è stata Acque SpA, il gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdinievole, con il cofinanziamento dell’amministrazione comunale.

Il nuovo fontanello, come tutti gli altri impianti del comprensorio, eroga gratuitamente acqua della rete idrica “immediatamente buona da bere” grazie a un sistema che elimina il cloro — sostanza presente nell’acqua della rete per renderla sicura lungo tutto il percorso dalle centrali sino a casa — assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta.

Collocato nella zona sud del territorio comunale, consentirà un risparmio economico per le famiglie e una riduzione della plastica usa-e-getta.

Tale intervento inoltre si sposa appieno con la delibera assunta all’unanimità dal Consiglio comunale che pretende Pieve a Nievole un territorio “plastic free”, libero da plastica e la realizzazione di un secondo fontanello non può che agevolare anche questo percorso.

Per la costruzione di questo nuovo impianto è stato determinante il contributo assegnato dalla Regione Toscana, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 97/2020, ai Comuni che si siano contraddistinti per i migliori risultati nella raccolta differenziata nell’anno precedente, in termini assoluti e di differenziale, tenuto conto anche di aspetti di tipo qualitativo; tra questi Comuni virtuosi vi è il Comune di Pieve a Nievole, beneficiario di un contributo di 20.000 Euro nel 2021 con il quale possono essere finanziati, tra gli altri interventi, anche l’installazione di fontanelli per l’erogazione di acqua di alta qualità a consumo libero per l’utenza.

L’Amministrazione ha deliberato di utilizzare queste risorse per cofinanziare la costruzione di un secondo fontanello nel territorio comunale, da realizzarsi in Piazza Costituzione nella frazione di Via Nova, così da incrementare il servizio già offerto dal fontanello esistente in Piazzale Don Marino Mori presso l’ufficio postale.

Il costo complessivo di un fontanello “tipo” di Acque SpA a due bocche eroganti 500 litri/ora, assomma a 50.000 Euro oltre IVA; di cui la metà è finanziata dall’Autorità Idrica Toscana e la rimanenza, pari a 30.500 euro IVA inclusa, è a carico del Comune, nel nostro caso per 20.000 coperti dal contributo regionale poc’anzi citato e per 10.500 finanziati con risorse di bilancio del Comune.

Nel 2021, il fontanello di piazzale Don Marino Mori è risultato il secondo più utilizzato in tutta la Valdinievole, avendo erogato circa 973mila litri di acqua ad alta qualità, per un risparmio ambientale di 26 tonnellate di plastica e un valore economico di circa 204mila euro rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia.

Un “precedente” che lascia sicuramente ben sperare anche per l’impianto Inaugurato in piazza della Costituzione.

Si ringrazia per la partecipazione, il Vicepresidente di Acque spa Giancarlo Faenzi e il consigliere regionale Marco Niccolai.

[comune di pieve a nievole]