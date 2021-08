pieve a nievole. NUOVA VIABILITÀ E ATTESE DEI CITTADINI

di Maria Angela Ciappei*

PIEVE A NIEVOLE. Apprezziamo gli interventi migliorativi e propedeutici alla nuova viabilità. Tutte Opere previste da tempo riguardanti il nostro territorio. Auspichiamo infatti interventi istituzionali concertati con tutti gli Enti preposti, perché la soluzione della viabilità urbana ed extraurbana risulti compatibile e non in conflitto con la viabilità di ingresso e di uscita del casello autostradale. Sarebbe opportuno garantire tempi certi di durata delle interruzioni e dei disagi al fine di contenere il più possibile le molteplici difficoltà evidenziate in questo periodo da molti cittadini.

Transitare nel comune di Pieve a Nievole è diventato alquanto difficile. Ci sono lavori in via Nuova con il senso unico, l’accesso all’autostrada è difficoltoso sia in entrata che in uscita e sono presenti costanti rallentamenti. La strada regionale è ridotta ad un senso di marcia alternato e il flusso regolato da un semaforo. Dobbiamo sommare anche la chiusura del passaggio a livello in via Marconi per i lavori del raddoppio della ferrovia. E tutto questo è avvenuto con scarsa informazione alla popolazione residente e fluttuante.

È opportuno e auspicabile che il personale della Polizia Municipale faccia una maggiore e costante presenza, una migliore azione di gestione ed assistenza alla viabilità per agevolare i flussi circolatori e le esigenze dei cittadini e magari individuando anche viabilità alternative di supporto al piano del traffico urbano per fare defluire la circolazione, anche in previsione delle opere future ancora da realizzare. (Molti cittadini hanno evidenziano tutte queste perplessità e carenze di informazioni).

Ad oggi non è chiaro il termine previsto per la fine dei lavori dei vari cantieri, non sappiamo se il passaggio a livello di Via Marconi riaprirà. Una migliore e costante informazione attraverso tutti i canali di comunicazione è auspicabile e necessaria.

Inoltre i cittadini sottolineano anche il disagio per l’accesso al Municipio in seguito all’emergenza Covid. Difficile era ed è ancora oggi esprimere direttamente un personale disappunto. Infatti oltre la necessità dell’appuntamento, rimane a disposizione soltanto la gentilezza del personale attraverso una finestra e l’obbligo della fila sotto il sole protetti da un semplice gazebo.

Se è vero che ogni comune si è organizzato secondo gli spazi che ha a disposizione è altrettanto vero che le critiche dei cittadini vanno ascoltate attentamente e non derubricate a sterili polemiche. Solo ascoltando con più attenzione le esigenze degli utenti si riesce a rendere un servizio migliore. Vivere nel nostro comune è diventato oggettivamente complicato, fra lavori, viabilità, rumori di ogni tipo giorno e notte. Ormai sono anni che il nostro Sindaco ci chiede di avere pazienza prospettando continuamente futuri miglioramenti che chissà quando e se arriveranno. E’ comprensibile che pertanto le persone siano esasperate.

Considerato che il 65,3 % della popolazione adulta (più di 12 anni) è vaccinata con 2 dosi, devo supporre che questa apprezzabile adesione sia avvenuta anche a Pieve a Nievole. Si nota amaramente comunque la porta del Comune ancora sprangata come all’inizio della pandemia.

La consigliera Ciappei Maria. Angela sottolinea, infine che Il Consiglio Comunale avviene ancora in streaming nonostante l’alta percentuale di vaccinati e di Green Pass scaricati. I Consiglieri Comunali sono sicuramente vaccinati e quindi bisogna riprendere il confronto politico in presenza, di cui il Signor Sindaco sembra ne abbia paura o contrarietà.

*Consigliere di Centro Destra e rappresentante del Comitato per il territorio di Pieve a Nievole