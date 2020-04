pieve a nievole. “RIAPRIRE IL CIMITERO COMUNALE CON VISITE CONTINGENTATE”

PIEVE A NIEVOLE. [a.b.] Il gruppo centrodestra per Pieve ha scritto al sindaco Gilda Diolaiuti e al vicesindaco per richiedere quanto prima la riapertura del cimitero comunale, questo a seguito del disagio manifestato da molti cittadini. La chiusura del camposanto come noto è stata decisa a partire dal 12 marzo scorso con successive proroghe in via precauzionale per prevenire il rischio di diffusione del Covid-19.

“É indiscutibile – scrive il consigliere Nadia Lupori – che la gestione delle scelte procedurali sono di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale, è però nostro convincimento che il prorogarsi delle misure adottate possano creare malessere diffuso per l’impossibilità di recarsi dai propri defunti, in special modo tra le persone che recentemente hanno perso persone care e magari non hanno nemmeno potuto accompagnarle nell’ultimo viaggio”. “Le misure giustamente adottate —continua l’esponente di centrodestra – non possono tuttavia non tener conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei diversi luoghi e soprattutto del fatto che in alcuni di questi è ragionevole pensare che difficilmente possono verificarsi elevate frequentazioni e assembramenti di persone”.

Per Nadia Lupori occorrerebbe consentire visite contingentate di un massimo di 30 minuti da dedicare alla cura e alle preghiere per i propri cari “disponendo l’obbligo per i visitatori di indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina di protezione) e di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, disposizioni il cui rispetto potrebbe essere opportunamente monitorato dai custodi che potrebbero provvedere a regolare l’accesso, precisando che qualora tale provvedimento dovesse comportare una eccessiva frequentazione sarà revocato immediatamente”.

“Sarebbe a nostro avviso un segnale di vicinanza ai bisogni dei cittadini di Pieve a Nievole”.

“È con la consapevolezza e la ferma convinzione che soprattutto in un momento come quello contingente si debba necessariamente operare per il bene comune portando avanti proposte concrete e non solo rimostranze — conclude Lupori — che offriamo la nostra collaborazione nell’ottica di una comune sensibilizzazione alle richieste dei cittadini di Pieve a Nievole”.