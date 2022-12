pieve a nievole. VIABILITÀ, SENSO UNICO IN VIA DONATORI DEL SANGUE

A seguito dei lavori correlati al raddoppio ferroviario da lunedì 12 a sabato 18 dicembre

PIEVE A NIEVOLE. Il sindaco Gilda Diolaiuti Informa che da lunedì 12 a sabato 18 dicembre, per lavori correlati alla realizzazione della rotonda “nord” sulla SR435 Vie Colonna/Mimbelli/Milano, sarà posta temporaneamente a senso unico Via Donatori del Sangue nel tratto tra la SR435 e Via Rimini con direzione di marcia verso ovest (verso Via Cosimini).

Pertanto i veicoli diretti verso Est saranno deviati su Via Rimini, Via Venezia e Via Milano per potersi reimmettere sulla SR435.

