pieve. «ECCO PERCHÈ NON ADERISCO ALLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE»

PIEVE A NIEVOLE. Andrea Pomponio, consigliere comunale del Gruppo Misto interviene con un proprio comunicato per spiegare i motivi della scelta di lasciare il Movimento 5 Stelle:

“Non ho mai voluto gettare benzina sul fuoco visto il momento particolare che il Movimento 5 stelle sta passando, ed ormai da tempo, soprattutto per il rispetto che ho per gli attivisti che hanno lavorato in maniera coerente sul territorio nel rispetto dei principi cardine con il quale siamo nati e cresciuti.

Una scelta congiunta quella di lasciare il simbolo continuando a lavorare sul territorio come abbiamo sempre fatto, anche dopo la nomina del presidente Conte che in maniera poco coerente ha deciso, circondato da pochi fedeli, di traghettare definitivamente il gruppo nazionale verso un nuovo progetto che non nego, agli attivisti pievarini me compreso non è mai piaciuto.

Il gruppo Movimento 5 stelle Valdinievole ormai non si sa bene da chi è formato, riunioni chiuse e con bassa partecipazione; gli stessi soggetti che criticavano la “riorganizzazione” dell’ormai partito tradizionale hanno preso la palla al balzo per accaparrarsi le posizioni di referenti o segretari nella corsa disperata ad avere un ruolo secondo loro di rilievo nella nuova organizzazione.

Non abbiamo mai capito questa scelta, ma io personalmente, ho sempre rispettato le scelte, non condividendo.

Chi ha scritto queste castronerie nei confronti del gruppo di Pieve sicuramente non solo non era al corrente dei fatti ma non ha nemmeno avuto la decenza di firmare il comunicato personalmente, utilizzando invece il Gruppo Valdinievole.

La nuova riorganizzazione partirà da Montecatini ed in maniera poco trasparente, si aprono nuove porte verso quello che abbiamo sempre combattuto, lobbies interne e sottogruppi che faranno da filtro nella selezione dei nuovi soggetti incaricati nei gruppi calati dall’alto.

No grazie! Ribadiamo fermamente la nostra posizione verso la non adesione alla nuova riorganizzazione che non è altro che una brutta copia di un partito tradizionale.

Ne approfitto per ringraziare il gruppo di cittadini pievarini che supportano il lavoro che abbiamo fatto sul territorio e che stiamo ancora facendo.

Con la stessa passione che ci rende attivi in una politica trasparente e con un forte senso di appartenenza e amore per il territorio.

Andrea Pomponio