pieve. EUROPEI, ITALIA IN FINALE, MAXI SCHERMO IN PIAZZA XXVII APRILE

Solo 100 posti disponibili. Aperte le prenotazioni presso la “Caffetteria di piazza”

PIEVE A NIEVOLE. [a.b.] Finiti i sopralluoghi per le necessarie verifiche tecniche; grazie alla collaborazione della famiglia Melani Leopoldo che ringraziamo sentitamente, sarà possibile garantire la collocazione del Maxi Schermo in piazza XXVII Aprile dove potremo assistere alla finale degli europei 2021 comodamente seduti per un massimo di 100 persone come da piano della sicurezza in corso di redazione da parte dell’Ingegnere Rizzello, nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore, comprese quelle anti-covid”.

Il comune di Pieve a Nievole come annunciato dal sindaco Gilda Diolaiuti in questi giorni dopo il positivo esito della semifinale di martedì scorso ha concretizzato l’idea dell’assessore Lida Bettarini.

“Per assistere alla partita in piazza – ha scritto il sindaco – è obbligatoria la prenotazione che dovrete fare presso la Caffetteria di piazza, ex Casa del Popolo. Saranno ammessi alla proiezione in piazza solo coloro che risulteranno iscritti nell’elenco delle prenotazioni e che dovranno presentarsi con congruo anticipo, almeno una mezz’ora prima dell’inizio della partita”.

L’amministrazione comunale ringrazia l’associazione “Il Villaggio” per la preziosa collaborazione.