PINOCCHIO SUGLI SCI: ALL’ABETONE IN SVOLGIMENTO LE FINALI INTERNAZIONALI, SPORT E SOSTENIBILITÀ PER 34 NAZIONI IN GARA

L’evento sciistico per bambini e ragazzi più prestigioso d’Italia è giunto alla 41° edizione, ad accendere la fiamma che ha aperto l’evento è stato Giuliano Razzoli, il campione di sci e atleta della nazionale italiana medaglia d’oro ai Giochi Olimpici 2010. Enel gold sponsor della manifestazione per il nono anno, una partnership nel segno dell’energia rinnovabile, della sostenibilità e del dialogo internazionale.

ABETONE CUTIGLIANO. Si è svolta ieri pomeriggio, nella piazza assolata dell’Abetone, la bellissima cerimonia di apertura delle Finali internazionali del 41° Pinocchio sugli Sci, con la tradizionale sfilata delle nazioni, l’alzabandiera e l’accensione della fiamma in piazza delle Piramidi alla presenza di un ospite d’eccellenza, Giuliano Razzoli, atleta della nazionale italiana e medaglia d’oro ai Giochi Olimpici 2010, nonché la partecipazione speciale degli sciatori d’epoca in rappresentanza della 4° edizione dello sci vintage “Sghiando”.

Tra le bandiere sventolanti, in rappresentanza dei numerosi atleti, il Sindaco di Abetone Cutigliano Marcello Danti ha dato il benvenuto a tutti i team delle 34 Nazioni partecipanti alle finali, insieme alle autorità, agli organizzatori e ai partner dell’evento presenti sul palco.

Tra questi Enel, gold sponsor da ormai nove anni nell’ambito di una collaborazione fondata sulla sostenibilità ambientale attraverso la sinergia tra energia e sport nei territori pistoiesi dove Enel Green Power produce energia pulita e rinnovabile con le centrali idroelettriche, con un’attenzione particolare alla promozione del turismo sostenibile.

Queste le 34 Nazioni presenti alle finali internazionali del Pinocchio sugli Sci 2023: Armenia, Australia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Croazia, Estonia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Thailandia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

“Il Pinocchio Sugli Sci è una manifestazione importante da cui siamo passati tutti noi atleti – ha detto Giuliano Razzoli nel salutare dal palco tutti i partecipanti, poco prima di accendere la fiaccola – La magia di questa gara è di unire tutti i ragazzi nel mondo appassionati di sci. Auguro agli atleti in gara di vivere questa esperienza con serenità e divertendosi, perché quello che regala questo sport è unico. Sono queste le occasioni in cui si possono vincere titoli importanti ma anche imparare dalle proprie sconfitte: lo sci è uno sport molto educativo che permette di crescere tutti insieme. Date il massimo e comunque vada sarà un successo!”

Per rappresentare i colori azzurri in queste finali internazionali sono stati selezionati i 20 migliori atleti della fase nazionale. Questa la composizione del Team Italia A: cat. U14 D’Antonio Giada (S.C. Vesuvio), Pais Bianco Vittoria (S.C. Auronzo), Mancini Marco (S.C. Vesuvio), D’Incà Leonardo (S.C. Trichiana); cat. U16 Gottardi Camilla (U.S. Monti Pallidi), Giaretta Marta (Falconeri Ski Team), Trocker Anna (Seiser Alm Ski Team),

Loranzi Luca (S.C. Madonna di Campiglio), Silbernagl Alex (Seiser Alm Ski Team), Cazzaniga Giulio Paolo (S.C. Valchisone). Team Italia B: cat. U14 Pedrolini Carlotta (S.C. Skiing), Vottero Ludovica (S.C. Sansicario), Depetris Pollini Riccardo (S.C. Ossola), Chelleris Andrea Ludovico (Sci CAI Monte Lussari); Alverà Giulia (S.C. Cortina), Lustrissy Anaïs (S.C. Crammont), Giaquinto Nicole (S.C. Orezzo), Massimilla Federico (S.C. Manta), Attanasio Luigi (S.C. Sette Colli), Lallini Edoardo (S.C. Livata).

Stamattina hanno preso il via le gare, la premiazione si svolgerà domani sabato 1° aprile alle ore 15:00 sempre in piazza delle Piramidi. Oltre alla competizione, Abetone ospita numerose iniziative collaterali, grazie alla collaborazione le istituzioni e con i partner della manifestazione: la più toccante è senza dubbio quella in onore della campionessa abetonese Celina Seghi, scomparsa nel 2022 a 102 anni, in programma sabato 1° aprile, nel corso dell’ultima giornata di gare, con la commemorazione alla partenza della pista a lei intitolata che dal Monte Gomito scende verso la Val di Luce.

Info e dettagli sul programma delle Finali: https://www.pinocchiosci.com/finali.

