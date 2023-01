PINOCCHIO SUGLI SCI TORNA CON LA 41ESIMA EDIZIONE, ALL’ABETONE LE FINALI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Al via l’edizione 2023 dell’evento sciistico per bambini e ragazzi più prestigioso d’Italia, tra i cinque più importanti al mondo. Enel gold sponsor per il 9° anno consecutivo.

PISTOIA. Ha preso il via in questi giorni la 41° edizione di Pinocchio Sugli Sci, la rassegna giovanile di sci alpino più amata d’Italia e tra le 5 più importanti al mondo. Erano gli inizi degli anni Ottanta quando in tutto il mondo si organizzarono iniziative per il centenario de Le avventure di Pinocchio di Collodi. Tra le tante ce ne fu anche una di carattere sportivo ideata dallo Sci Club Pinocchio di Pescia in collaborazione con la Fondazione Collodi e gli enti del territorio: era la prima edizione di Pinocchio Sugli Sci! “Quattro decenni dopo – ha dichiarato Franco Giachini, Presidente di Pinocchio Sugli Sci – siamo ancora qui, siamo cresciuti e siamo una delle manifestazioni sportive per bambini e ragazzi tra le più celebri e amate del pianeta!”.

Notizia importante, Enel Energia si conferma gold sponsor della manifestazione, che è anche un evento di turismo sostenibile capace di attrarre ogni anno pubblico sia sulla Montagna Pistoiese, dove tradizionalmente si svolgono le Finali Nazionali ed Internazionali, sia presso le tante località sciistiche che ospitano le Selezionali Zonali. Per l’edizione 2023 saranno oltre 20 le gare di selezione che vedranno i giovani sciatori di tutta Italia contendersi l’accesso alla settimana di Finali Nazionali all’Abetone.

La 41° edizione di Pinocchio Sugli Sci è iniziata ufficialmente il 14 gennaio con la selezione di Ayas e proseguirà nelle settimane successive da nord a sud dell’Italia con le prova di slalom gigante delle categorie U9, U10, U11, U12, U14 e U16 a Rocca di Cambio, Artesina, Prato Nevoso, Badia, Cerreto Laghi, Roccaraso, Sauris, Piancavallo, Sappada, Sella Nevea, Tarvisio, Forni di Sopra, Frabosa Sottana, Linguaglossa, Moena, Ayas, Torgnon, Roana, San Vito Cadore e in Lombardia (location in fase di definizione).

Dal 25 marzo al 1° aprile 2023 andrà in scena all’Abetone (PT) il tradizionale appuntamento con le Finali Nazionali ed Internazionali, organizzate in collaborazione con SAF – Società Abetone Funivie e Comune di Abetone Cutigliano.

Saranno più di 1700 i giovani atleti provenienti da tutta Italia che parteciperanno alla Fase Nazionale: si tratta dei qualificati delle selezioni zonali che si daranno battaglia sulle piste della Montagna Pistoiese per aggiudicarsi l’ambito Pinocchio d’Oro, assegnato ai vincitori delle categorie Baby e Cuccioli, e per i più grandi delle categorie Ragazzi e Allievi un posto nel Team Italia, l’accesso alle Finali Internazionali e la citazione nel prestigioso Albo d’Oro di Pinocchio.

Momento clou della 41esima edizione sarà quindi la Fase Internazionale, quando giungeranno all’Abetone le delegazioni estere con i migliori sciatori delle categorie Ragazzi e Allievi di tutto il mondo.

“Negli anni passati a partecipare erano una media 30/35 Nazionali estere, e ci aspettiamo questi numeri anche per il 2023”, racconta Giachini. “Non vediamo l’ora di accogliere anche quest’anno le giovani promesse dello sci internazionale! È sempre un’emozione – continua il Presidente — veder gareggiare sulle nostre piste giovani atleti di tutto il mondo che alle volte diventano grandi campioni internazionali, come è stato per Sofia Goggia, Federica Brignone, Lara Gut, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Elena Curtoni, Petra Vlhová, Ilka Stuhec, Eva Maria Brem, Anna Veith-Fenninger, Viktoria Rebensburg, Clément Noël, Tina Weirather, Henrik Kristoffersen, Nina Løseth, Ivica Kostelić, Janica Kostelić, Max Blardone, Marcel Hirscher e tantissimi altri protagonisti del circo bianco di oggi e di ieri che da giovanissimi sono passati dal Pinocchio Sugli Sci”.

Al fianco di Pinocchio Sugli Sci tante illustri realtà: il Main Sponsor Pediatrica Specialist, i Gold Sponsor Sofficini Findus, Telepass e Enel, i Top Sponsor Zentiva, Ariete e Ricola, gli Official Partner San Benedetto Aquavitamin e Rossignol e i Technical Partner Podhio, PDH e Liski. L’immancabile burattino di legno e tutti i partner della manifestazione saranno tra i protagonisti del Villaggio Itinerante di Pinocchio che farà tappa a Torgnon (22 gennaio), Santa Caterina Valfurva (28 gennaio), Moena (5 febbraio), San Vito di Cadore (12 febbraio), Roccaraso (26 febbraio), Sappada (5 marzo), Prato Nevoso (12-13 marzo) e Abetone in occasione delle Finalissime (25 marzo – 1° aprile).

Enel, dunque, si conferma partner storico del Pinocchio sugli Sci, di cui è sponsor da 9 anni, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale attraverso la sinergia tra energia e sport. L’approccio sostenibile, secondo Enel, è l’unico in grado di orientare le scelte che riguardano il presente e il futuro, non solo nel settore energetico. Occorre una nuova visione in tutti gli ambiti dell’attività umana. In questo contesto, la Toscana può rappresentare un riferimento in termini di sviluppo sostenibile grazie alla geotermia tra le province di Pisa, Grosseto e Siena, agli impianti idroelettrici sulle aste dell’Arno, del Serchio e del Lima nei territori aretino, lucchese e pistoiese, per non parlare dell’Innovation Hub di Pisa, del Thermal Energy Storage realizzato a Santa Barbara (Ar) per l’accumulo di energia con un innovativo sistema di rocce calde, dei progetti di riqualificazione dell’area mineraria e di ex siti industriali, dell’impegno per la diffusione della mobilità elettrica, degli Spazi Enel presenti sul territorio, dei servizi innovativi legati all’elettrificazione dei consumi e del turismo sostenibile nei luoghi dell’energia.

Si tratta di un’attività che fa parte del più ampio impegno aziendale a livello internazionale, che vede Enel tra i leader globali della transizione energetica secondo le linee guida della sostenibilità, dell’innovazione e dell’economia circolare.

L’organizzazione, curata da Sci Club Pinocchio Pescia, ringrazia Regione Toscana, FIS, FISI – Federazione Italiana Sport Invernali, Comitato Appennino Toscano FISI, CONI, Fondazione Nazionale Carlo Collodi e SAF per il supporto.

Si ringrazia il chief office marketing tour Pinocchio sugli Sci dott. Pieraldo Biagi. Per tutte le info e il calendario delle selezioni visitare il sito www.pinocchiosci.com.

[clementi — enel]