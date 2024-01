PIOGGIA E TEMPORALI, CODICE GIALLO PER VENERDÌ 5 GENNAIO

Rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle 12 alle 24

FIRENZE. Tempo in peggioramento a partire dalla mattinata di domani, venerdì 5 gennaio, con piogge sparse che tenderanno a farsi più diffuse nel pomeriggio. Sui rilievi e nel nord-ovest della regione le precipitazioni saranno più abbondanti, possibili anche rovesci e brevi temporali, con occasionali colpi di vento e grandinate.

Le zone interessate sono quelle nord occidentali: Lunigiana, Versilia, Valle del Serchio, Valli del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese e del Reno.

Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle 12 alla mezzanotte del 5 gennaio.

Il mare sarà molto mosso nell’Arcipleago e sul grossetano.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

[cremoncini — toscana notizie]