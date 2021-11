PIOGGIA, VENTO E MAREGGIATE, CODICE GIALLO FINO A DOMENICA 28

FIRENZE. Pioggia, vento e mareggiate interesseranno ancora fino a domenica buona parte della Toscana. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale he emesso un codice giallo valido a partire dal pomeriggio di oggi, sabato 27 novembre e per la giornata di domani, domenica 28.

In particolare il codice giallo per piogge e temporali sarà valido fino alle 12 e quello per vento e mareggiate fino alla mezzanotte di domenica 28.

Sono previste piogge sparse anche a carattere di rovescio e locali temporali, in particolare su nord ovest, aree costiere e zone interne ad esse limitrofe che, dalla costa, si estenderanno al resto della regione nel corso della serata e nella notte.

Il vento forte di libeccio continuerà a soffiare fino al pomeriggio di domenica, su costa aree interne limitrofe e in aree sotto vento appenniniche.

Il mare resterà agitato sulla costa centro settentrionale e in Arcipelago, molto mosso altrove.

Per ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio: http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

[cremoncini – toscana notizie]