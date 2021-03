piot pacini. PETRUCCI (FDI): “VENGA GARANTITO IL SERVIZIO LOGOPEDISTICO”

“I tagli non sono mai giustificati in sanità. L’ultimo posto dove tagliare sono le zone più lontane dalle città”

SAN MARCELLO. I Consiglieri regionali Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità, ed Alessandro Capecchi ed il consigliere provinciale Andrea Tonarelli hanno incontrato stampa e cittadini davanti all’ospedale di San Marcello Pistoiese, che, dopo quello di neuropsichiatria, ha perso anche il servizio di logopedia. E così una quindicina di famiglie sono costrette a raggiungere Pistoia per proseguire i percorsi di cura.

“I tagli non sono mai giustificati in sanità. L’ultimo posto dove tagliare sono le zone più lontane dalle città, dove il taglio compromette maggiormente il tipo di servizio – dichiara il Conigliere regionale Petrucci – A noi non interessano numeri e costi, ci interessa che il servizio venga garantito anche alle poche persone che ne hanno bisogno nelle zone montane e periferiche. In questo caso, si rischia che i pazienti, seguiti dal servizio logopedistico di San Marcello, non abbiano una continuità assistenziale garantita e debbano aspettare mesi prima di essere presi in carico all’ospedale di Pistoia, a discapito dei progressi fatti dai bambini. È una situazione vergognosa contro la quale ci batteremo, abbiamo già presentato un atto in Consiglio regionale e non arretreremo finché questo servizio non verrà ripristinato”.

“Diciamo no alla chiusura del servizio di logopedia, fondamentale per i ragazzi, che aiuta e recupera coloro che hanno difficoltà nell’apprendimento e nel linguaggio e li forma per interagire con tutti. Sfidiamo il Partito democratico a dar corso alle promesse fatte – dichiara il Consigliere Capecchi – Hanno annunciato di voler intervenire sugli ospedali periferici, ma se questo significa investire allora si tratta proprio di parole al vento! Ci aspettiamo che questo servizio venga ripristinato con professionalità adeguate al pari di quelle che sono andate in pensione lasciando un vuoto importante per questa zona della nostra montagna”.

“Si tratta di un servizio essenziale e non si può pensare che, dopo il pensionamento di una dottoressa, venga tagliato a San Marcello e si sposti a Pistoia. Quando ci sono pensionamenti si accede alle graduatorie e si sostituisce il professionista che lascia per raggiunti limiti d’età. Il servizio è essenziale per l’oggi e per il domani, perché permetterà ai ragazzi, che usufruiscono del servizio logopedistico, di superare i loro problemi linguistici ed avere un futuro per se stessi e per la nostra montagna” spiega il Consigliere provinciale Andrea Tonarelli.

[gruppo consiliare regione toscana fratelli d’italia]

