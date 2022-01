PIRA (LEGA): NUOVI AMMINISTRATORI, IL PARTITO CONTINUA A CRESCERE

Nel gruppo consiliare di Agliana entra Paolo Santiccioli in sostituzione del dimissionario Oliviero Billi

PISTOIA— AGLIANA. “La Lega Pistoia continua a crescere. Dopo l’ingresso di tre consiglieri comunali, già annunciato qualche mese fa, due a Monsummano Terme e il presidente del consiglio (da Forza Italia) a Montecatini Terme, anche l’assessore tecnico al Bilancio, Alessandro Lumi, è passato in quota Lega.

Inoltre, al gruppo Lega Agliana si è aggiunto Paolo Santiccioli, portando a tre il numero dei consiglieri Lega in Comune. La Lega, a Pistoia e a tutti i livelli, continua ad essere partito inclusivo e attrattivo. Abbiamo chiuso il tesseramento 2021 con il 47% degli iscritti in più rispetto al 2020 e siamo la terza provincia in Toscana, dopo Firenze e Pisa, per numero di tesserati.

Ringrazio tutti quelli che, con impegno e passione, hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato.

Benvenuti nella grande famiglia Lega a tutti i nuovi eletti ed iscritti! La Lega, come sempre, parla con i numeri. Fatti e non parole”.

Così in una nota Sonia Pira, coordinatore provinciale Lega Pistoia.

[lega pistoia]