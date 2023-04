PISCINA DI VIA ROMA, PARTITO LIBERALE: COMICHE O TELENOVELA

Una nota del Partito Liberale Italiano di Prato

PRATO. Siamo costretti a tornare sulla questione della piscina di Via Roma, che il vicesindaco Faggi e il presidente del CGFS Grifasi stanno trasformando in appassionate tragicomica telenovela.

Quando si afferma che la piscina, aperta, con l’acqua a 26° e con il meteo di questi giorni, è balneabile, sottintendendo che sono le società a non volerla usare, si fa spregio all’intelligenza di chi ascolta o legge.

Lo dimostra il fatto che solo sub e apneisti, con la muta, sono in grado di immergersi.

Era ovvio fin dall’inizio, ormai oltre 40 giorni fa, che l’idea di aprire la vasca senza copertura con quasi 3 mesi di anticipo rispetto al solito fosse una bischerata colossale; meno ovvio era che in 40 giorni non siano riusciti a riaprire Iolo, chiusa in autunno per risparmiare gas e non riaperta perché la copertura è pericolante (la domanda è: lo è diventata in questo periodo di chiusura?…).

‘Con tutto l’amore per lo sport che c’è’, parafrasando lo slogan tanto caro al sindaco nell’ultima campagna elettorale…

Davide Mazzoni

Segretario provinciale Partito Liberale Italiano